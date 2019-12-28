ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم السبت، سفينتي حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء سفينتا حاويات و11 سفينة بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة.



كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 600 طن ذرة و1080 طن فوسفات على الرغم من موجة الطقس السيئ التى شهدتها محافظة دمياط.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 97814 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 50060 طنا.



وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2641 طن قمح، في حين غادر 50 سيارة نقل محملة بـ3236 طن قمح.