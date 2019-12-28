إصابة 7 أطفال فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 7 أطفال بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية "توك توك"، بالقرب من قرية أبوبكر الصديق التابعة لمركز وادي النطرون بالبحيرة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع تصادم، فانتقل قيادات المديرية وبالفحص تبين وقوع حادث بين سيارة ملاكى وتوك توك بطريق فرعى بجوار قرية أبوبكر الصديق بوادي النطرون.



وأسفر الحادث عن إصابة 7 أطفال، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون المركزى، وهم كل من: "عمرو محمود عبدالبصير" 15 سنة، "محمد صبحى مهدى" 16 سنة، "محمد أسماعيل محمد" 15 سنة، "عبدالله إيهاب عبدالعظيم" 15 سنة، "فارس عبدالرحمن فاروق" 9 سنوات، "أحمد جودة الشحات" 17 سنة،

و"رحيم سعد بسيونى" 15 سنة.



وتحرر المحضر اللازم تهميدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.