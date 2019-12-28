-
السبت 28 ديسمبر 2019 الموافق 02 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 7 أطفال فى حادث تصادم بالبحيرة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:48 م
حادث تصادم
حادث تصادم
البحيرة - معوض هويدى
طباعة
أصيب 7 أطفال بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية "توك توك"، بالقرب من قرية أبوبكر الصديق التابعة لمركز وادي النطرون بالبحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع تصادم، فانتقل قيادات المديرية وبالفحص تبين وقوع حادث بين سيارة ملاكى وتوك توك بطريق فرعى بجوار قرية أبوبكر الصديق بوادي النطرون.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أطفال، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون المركزى، وهم كل من: "عمرو محمود عبدالبصير" 15 سنة، "محمد صبحى مهدى" 16 سنة، "محمد أسماعيل محمد" 15 سنة، "عبدالله إيهاب عبدالعظيم" 15 سنة، "فارس عبدالرحمن فاروق" 9 سنوات، "أحمد جودة الشحات" 17 سنة،
و"رحيم سعد بسيونى" 15 سنة.

وتحرر المحضر اللازم تهميدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

إيرادات الخميس.. تامر حسنى يتجاوز 2 مليون ومحمد سعد يحقق 206 جنيهات

منذ حوالي 10 ساعة

الأرصاد: أمطار اليوم على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

منذ يومين

توجيهات حكومية بإنهاء جميع الترقيات المعطلة وإقرار 5% علاوة مطلع 2020

الصور

image description

أكبر صورة لتوت عنخ آمون مرسومة بالقهوة فى المتحف الكبير

image description

صور تامر حسني ورامي جمال في حفل "المنارة" بالتجمع

image description

على الحجار يتألق فى حفل جماهيرى كبير بالجامعة الأمريكية

image description

أمطار وصقيع.. الطقس السيئ يعاود ضرب الإسكندرية

image description

إزالة 9 مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مدار 3 أيام

قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

إحصائية صادمة: 24 حالة طلاق كل ساعة بين المصريين

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

اضطرابات النوم تسبب الصداع النصفى

ممارسة الرياضة يقلل مخاطر الإصابة بالسرطان

الجدري المائي يجبر المكسيك على إغلاق ملجأ للمهاجرين

الصوم المتقطع وصحة الإنسان.. دراسة تكشف "التأثير المذهل"

الرئيس نيوز

مصر تدين تفجير مقديشو وتنقل تعازيها لأسر الضحايا

"الزراعة": 26 ألف طلب تقنين لأراضي التعمير

موقع "كشكول" يطلق أول منصة للامتحانات الإلكترونية (رابط)

"جينس": مصر سجلت 40 حدثا بالموسوعة

منوعات

«علم الأشباح» تخصص جديد في جامعة هندية

فضول العلماء يكشف السلوك الغريب للنمل

فتاة تخترع "مصباح الانفصال"

"المحمول" يؤثر على صحتك العقلية والنفسية

كشكول

انتظام أعمال الامتحانات فى جامعة أسيوط

انفوجراف.. حصاد "علوم القاهرة" في 2019

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

إسلام سياسي

"صوفية ليبيا" تعلن دعمها ومساندتها للجيش ضد الجماعات الإرهابية

5 شروط إخوانية للقبول بوثيقة المقاول الأجير المحرضة ضد مصر

كواليس وثيقة المقاول الإخواني الأجير المحرضة ضد مصر

بعد عودته من كازخستان....شيخ مشايخ الصوفية يعقد اجتماعه السنوى مع وكلاء الصوفية

مقالات الرأي
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
د.كريمة الحفناوى
ستون عامًا.. المرأة المصرية تحت قبة البرلمان
صفاء النجار
«الجبر» وضبط الزمن المتسارع
المزيد

الثقافة

ابن رشد تطرح "البحث عن زُريزرا" لــ أشرف شعبان

سر الصداقة التي جمعت "باول كراوس" بالأسطى أحمد النجار

تلقى طلبات المشاركة بمهرجان جامعة بنى سويف المسرحى

"الرقص مع الحياة".. أحدث إصدارات المركز القومى للمسرح

صفحتنا ع الفيس بوك