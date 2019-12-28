البابا يستقبل السفير الإماراتى بمصر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر، على رأس وفد دبلوماسي إماراتي؛ لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد، ظهر اليوم السبت، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وشكر قداسته الحضور، متمنيًا لهم كل التوفيق في العام الجديد.



من ناحية أخرى، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد مطلع يناير 2020 مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة.



يسهر الأقباط، خلال هذه الأيام، بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن اللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.