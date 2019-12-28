العراق يفرج عن 2700 معتقل من المتظاهرين

قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم السبت، إنه تم إطلاق سراح 2700 معتقل من المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات.



وأوضح عضو المفوضية، علي البياتي- في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية- أنه تم إطلاق سراح أغلب المعتقلين بسبب التظاهرات التي اجتاحت العديد من المدن والمناطق في العراق، مشيرا إلى أن عدد من أفرج عنهم بلغ 2700 معتقل منذ بداية انطلاق التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي.



وأضافت المفوضية أن من تبقى من المتظاهرين المعتقلين، والمقدر عددهم بنحو 100 معتقل، ما زالوا "قيد التحقيقات"، وأن هناك جهودا لإطلاق سراحهم، حسبما ذكر مراسلنا في بغداد.



وأشارت المفوضية إلى أنه "لا توجد أي إحالة لأي قضية متظاهر حسب مواد قانون مكافحة الإرهاب، كما أشيع".