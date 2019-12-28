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من أمام سفارة تركيا.. تونسيون يرفضون التدخل التركى فى ليبيا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:29 م
أردوغان
أردوغان
هدير شعراوي
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عرضت فضائية "تركيا الآن"، لقطات حية، من احتجاجات المواطنين التونسيين ضد التدخل التركى في ليبيا، من أمام سفارة تركيا فى تونس.

وأثارت تصريحات أردوغان، بعد زيارته إلى تونس، والتي قال فيها إن "أنقرة اتفقت مع تونس على دعم حكومة طرابلس في ليبيا"، جدلًا واسعًا في تونس من قبل الأحزاب السياسية والاتحاد العام للشغل.

ويحتج المتظاهرون ضد خطط محتملة لتدخل عسكري تركي في ليبيا وأنباء عن تنسيق مع تونس، نفتها الرئاسة التونسية.

وقالت متحدثة من بين المحتجين عبر مكبر الصوت: «نحن اليوم هنا لنقول لكم إنه لا مجال لأي تدخل عسكري أجنبي مهما كان في طرابلس عبر تونس».

وأضافت: "الحل في ليبيا سيكون ليبيًا ليبيًا رغم أنف كل المتآمرين.. الشعب التونسي سيد قراره ولن نسمح أبدًا بأن تمر مؤامرة".

ورفع متظاهرون لافتات "ليبيا لليبيين دون عثمانيين"، و"طيب… غادر ليبيا، غادر إفريقيا".

ودعا المتظاهرون الرئاسة التونسية إلى تبني خطاب واضح بشأن تصريحات الرئيس التركي في أنقرة حول اتفاق مع تونس لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وكانت الرئاسة التونسية قد نفت الدخول في أي تحالف في النزاع الليبي.

وجاء في بيان رسمي للرئاسة التونسية: "تونس لن تقبل بأن تكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبدًا بأن يكون أي شبر من ترابها إلا تحت السيادة التونسية وحدها".

وزار الرئيس التركي صباح يوم الأربعاء الماضى تونس بصحبة وفد ضم وزيري الدفاع والخارجية ومدير المخابرات ومستشارين أمنيين في زيارة غير معلنة لمدة يوم واحد.

ودفعت الزيارة إلى تكهنات حول تدخل عسكري تركي وشيك في ليبيا.

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