الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مدار 3 أيام

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة خلال الثلاث أيام المقبلة في القاهرة ومناطق من الوجه البحري.



وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر واضطرابا في حركة الملاحة، مع انخفاض الحرارة درجتين عن المعدل الطبيعي، كما أن الطقس شديد البرودة ليلا.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.