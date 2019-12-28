-
السبت 28 ديسمبر 2019 الموافق 02 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

5 وزارات واتحاد الغرف تشكل «المجموعة السياحية»

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:25 م
خالد العناني
خالد العناني
فاتن غلاب
طباعة
كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وافق على إنشاء المجموعة السياحية على غرار المجموعة الاقتصادية، والتى من المقرر لها أن تضم وزارات السياحة والآثار، والثقافة، والطيران، والداخلية، والمالية، واتحاد الغرف السياحية، وكل من له علاقة بالقطاع السياحى، للارتقاء بالمنظومة السياحية.

وأكد الوزير أن القرار لم يعلن عنه حتى الآن، إلا أن رئيس الوزراء صدق على إنشاء المجموعة.

واستمع العنانى إلى بعض الصعوبات التي تواجه القطاع السياحي وتؤثر بالسلب على الحركة السياحية الوافدة لمصر بشكل عام ومنطقة البحر الأحمر بصفة خاصة، مؤكدًا أن جولاته مستمرة لحل مشكلات المستثمرين، وكذلك للتعاون معًا للنهوض بالنشاط السياحى بشكل عام.

جاء ذلك على هامش اجتماعه، اليوم، بجمعية مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر، برئاسة كامل أبوعلي، والتى تشمل العديد من المستثمرين من أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية بالمدن السياحية المختلفة، بحضور اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، وذلك فى أحد الفنادق بمدينة الغردقة.

وأكد الوزير خلال اللقاء اهتمام الدولة المصرية متمثلة فى القيادة السياسية بقطاع السياحة، حتى تعود كما كانت القاطرة الأولى للاقتصاد المصرى، وهناك توجيهات مستمرة لتذليل العقبات لعودة السياحة بقوة لكل المدن السياحية فى مصر، مثلما حدث فى شرم الشيخ وعودة السياحة الإنجليزية بقوة لها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

سفير الصين بالقاهرة يكشف حقيقة تعذيب مسلمي الإيجور (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

شطب دعوى ضم أموال 69 متهمًا بتمويل الإخوان لخزانة الدولة

منذ يوم

وزير الطيران يكشف لـ"الدستور" حقيقة حركة تغييرات رؤساء الشركات

منذ يومين

توجيهات حكومية بإنهاء جميع الترقيات المعطلة وإقرار 5% علاوة مطلع 2020

الصور

image description

أكبر صورة لتوت عنخ آمون مرسومة بالقهوة فى المتحف الكبير

image description

صور تامر حسني ورامي جمال في حفل "المنارة" بالتجمع

image description

على الحجار يتألق فى حفل جماهيرى كبير بالجامعة الأمريكية

image description

أمطار وصقيع.. الطقس السيئ يعاود ضرب الإسكندرية

image description

إزالة 9 مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مدار 3 أيام

قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

إحصائية صادمة: 24 حالة طلاق كل ساعة بين المصريين

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

اضطرابات النوم تسبب الصداع النصفى

ممارسة الرياضة يقلل مخاطر الإصابة بالسرطان

الجدري المائي يجبر المكسيك على إغلاق ملجأ للمهاجرين

الصوم المتقطع وصحة الإنسان.. دراسة تكشف "التأثير المذهل"

الرئيس نيوز

مصر تدين تفجير مقديشو وتنقل تعازيها لأسر الضحايا

"الزراعة": 26 ألف طلب تقنين لأراضي التعمير

موقع "كشكول" يطلق أول منصة للامتحانات الإلكترونية (رابط)

"جينس": مصر سجلت 40 حدثا بالموسوعة

منوعات

«علم الأشباح» تخصص جديد في جامعة هندية

فضول العلماء يكشف السلوك الغريب للنمل

فتاة تخترع "مصباح الانفصال"

"المحمول" يؤثر على صحتك العقلية والنفسية

كشكول

انتظام أعمال الامتحانات فى جامعة أسيوط

انفوجراف.. حصاد "دار علوم القاهرة" في 2019

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

إسلام سياسي

"صوفية ليبيا" تعلن دعمها ومساندتها للجيش ضد الجماعات الإرهابية

5 شروط إخوانية للقبول بوثيقة المقاول الأجير المحرضة ضد مصر

كواليس وثيقة المقاول الإخواني الأجير المحرضة ضد مصر

بعد عودته من كازخستان....شيخ مشايخ الصوفية يعقد اجتماعه السنوى مع وكلاء الصوفية

مقالات الرأي
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
د.كريمة الحفناوى
ستون عامًا.. المرأة المصرية تحت قبة البرلمان
صفاء النجار
«الجبر» وضبط الزمن المتسارع
المزيد

الثقافة

ابن رشد تطرح "البحث عن زُريزرا" لــ أشرف شعبان

سر الصداقة التي جمعت "باول كراوس" بالأسطى أحمد النجار

تلقى طلبات المشاركة بمهرجان جامعة بنى سويف المسرحى

"الرقص مع الحياة".. أحدث إصدارات المركز القومى للمسرح

صفحتنا ع الفيس بوك