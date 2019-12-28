5 وزارات واتحاد الغرف تشكل «المجموعة السياحية»

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وافق على إنشاء المجموعة السياحية على غرار المجموعة الاقتصادية، والتى من المقرر لها أن تضم وزارات السياحة والآثار، والثقافة، والطيران، والداخلية، والمالية، واتحاد الغرف السياحية، وكل من له علاقة بالقطاع السياحى، للارتقاء بالمنظومة السياحية.



وأكد الوزير أن القرار لم يعلن عنه حتى الآن، إلا أن رئيس الوزراء صدق على إنشاء المجموعة.



واستمع العنانى إلى بعض الصعوبات التي تواجه القطاع السياحي وتؤثر بالسلب على الحركة السياحية الوافدة لمصر بشكل عام ومنطقة البحر الأحمر بصفة خاصة، مؤكدًا أن جولاته مستمرة لحل مشكلات المستثمرين، وكذلك للتعاون معًا للنهوض بالنشاط السياحى بشكل عام.



جاء ذلك على هامش اجتماعه، اليوم، بجمعية مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر، برئاسة كامل أبوعلي، والتى تشمل العديد من المستثمرين من أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية بالمدن السياحية المختلفة، بحضور اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، وذلك فى أحد الفنادق بمدينة الغردقة.



وأكد الوزير خلال اللقاء اهتمام الدولة المصرية متمثلة فى القيادة السياسية بقطاع السياحة، حتى تعود كما كانت القاطرة الأولى للاقتصاد المصرى، وهناك توجيهات مستمرة لتذليل العقبات لعودة السياحة بقوة لكل المدن السياحية فى مصر، مثلما حدث فى شرم الشيخ وعودة السياحة الإنجليزية بقوة لها.