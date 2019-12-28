27.5 % زيادة فى صادرات مصر للهند خلال 2019

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر للهند ارتفعت إلى 1.1 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2019، مقابل 868.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 238.7 مليون دولار خلال عام، بنسبة 27.5%.



ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات مصر من الوقود ارتفعت إلى 751.6 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من 2019، مقابل 532.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بنسبة 218.6 مليون دولار بنسبة 41%، كما ارتفعت اللدائن من 20.6 مليون دولار لـ 27.2 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 32.2%.



وفي المقابل، تراجعت صادرات مصر للهند إلى 7.6 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019 مقابل 14.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدره 46.4%، وجلود من 8.4 مليون دولار لـ9 ملايين دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.