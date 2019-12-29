سجل نشاط "الجامع الأزهر" فى 2019

عَمِلَ الجامع الأزهر على استحداثِ منافذَ جديدةٍ لنشر صحيح الدين وإزالة الشبهات التي تُثار حول الإسلام، بالإضافة لمناقشة القضايا الفكرية والفقهية وأثرها في المجتمعات، وتنظيم ملتقيات وندوات علمية مع الشباب، وملتقى مخصص لمناقشة قضايا المرأة ودورها في المجتمع، ومجلس حديثي احتفاءً بذكرى المولد النبوي، وأنشطة مكثفة للأروقة بالجامع وفروعها في المحافظات، وذلك خلال عام 2019.



ملتقى «شبهات وردود»

نظَّم الجامعُ الأزهر خلال 2019 سلسلةَ ندوات تحت مسمى "شبهات وردود"، لنشر صحيح الإسلام والرد على الشبهات وتفنيد الأفكار المتطرفة، وتعزيز التواصل بين علماء الأزهر وجمهور الرواق الأزهري، والحثِّ على تهذيب النفوس وغرس القيم والمبادئ الأخلاقية السوية. وكانت أهم القضايا التي ناقشها الملتقى: (الشائعات وخطرها على الأفراد والمجتمعات- حرمة الدماء في الأديان- الغلو صوره وعلاجه- حول رحلة الإسراء والمعراج- تحويل القبلة- ليلة النصف من شعبان- الأمن الفكري في الإسلام- الغلوُّ في الدين وخطره على الاستقرار الفكر- الإسلام والعلاقة مع الآخر).



ملتقى «قضايا المرأة الفقهية والفكرية»

دشَّن الجامع الأزهر برنامج ملتقى"قضايا المرأة الفقهية والفكرية"، وذلك من خلال الاستعانة بنخبة من أساتذة جامعة الأزهر في التخصصات المختلفة، وكانت أهم الموضوعات التي تناولها الملتقى: «دور المرأة في تنشئة جيل صالح- أسس اختيار شريك الحياة- نساء في طريق الهجرة- العنف الأسري... أسبابه وطرق علاجه- عمل المرأة وواجبات الأسرة- دور الأسرة في تهيئة النشىء لاستقبال العام الدراسي الجديد- حقوق الطفل في الإسلام».



مجلس حديثي احتفاءً بذكرى المولد النبوي

نظَّم رواق الجامع الأزهر مجلسًا حديثيًا، توافد عليه الآلاف من طلبة العلم من مصر والعالم، وقاموا بقراءة وإسناد كتاب «عَرْفُ التعريف بالمولد الشريف»، للإمام الحافظ المقرئ شمس الدين محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري، وتناول الكتاب نسب النبي وحمله وولادته ومولده وبركته، وعجائب ليلة المولد الشريف ورضاعه، كما تناول تجارته للسيدة خديجة وزواجه بها، بالإضافة إلى بعثته ورحلة الإسراء والمعراج وهجرته إلى المدينة، فضلًا عن تناوله حجة الوداع ووفاته.



نشاط الأروقة الأزهرية

استحدث الجامعُ الأزهر أروقةً جديدة واستخدم أساليبَ حديثة في التدريس، أسهمت في إقبال كبير على أروقة الجامع الأزهر خلال عام 2019، حيث نظَّم الجامع الأزهر العديد من الأنشطة والدورات التي تقدم الفكر والثقافة الدينية الصحيحة لفئات المجتمع المختلفة في ثوب جديد، بما يساعد على نشر سماحة الإسلام محليًا وعالميًا.



كما تم تطوير نشاط رواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر وإعادة هيكلته بصورة جديدة؛ وتفعيله في عدة محافظات؛ بهدف نشر حفظ القرآن الكريم بين الفئات المختلفة، وضبط التلاوة، ومساعدة الدارسين في تَعَلُّمِ النطق الصحيح لآيات القرآن الكريم.