تشكيل مجلس نادى القضاة.. ودعوة للسيسى لافتتاح النادى

أعلن مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، عن تشكيل هيئة المكتب بالنادي، حيث قرر المجلس إسناد منصب سكرتير عام النادي للمستشار محمد صبحي، فيما تم اختيار المستشار شادي خليفة، سكرتير عام مساعد، والمستشار حسين فتحى قايد وكيلًا أول لرئيس النادي.



وتم اختيار المستشار طارق أبوزيد وكيلا ثان، والمستشار حازم أبوسديرة أمينًا للصندوق، والمستشار محمد هاني عبدالجابر أمين صندوق مساعد، والمستشار رضا السيد متحدثًًا رسميًا باسم نادى القضاة، فيما يواصل مجلس إدارة النادي عقد اجتماعات أخرى لاختيار رؤساء اللجان الفرعية بالنادي.



وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي القضاة، إنه يتم الإعداد لفعاليات الاحتفالية الكبرى التي ستقام بمناسبة افتتاح نادي القضاة بشارع شامبليون بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل والحضاري التي تمت به، وسيتوج الاحتفال بتوجيه الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحضور مراسم افتتاح هذا النادي العريق الذي سبق وافتتحه الملك فاروق عند إنشائه في عام 1949، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد موعد للافتتاح.