التضامن: قروض بـ2.3 مليون جنيه للمتعافين من الإدمان

كشف تقرير لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أن نتائج مجهودات الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان خلال عام 2019، أسفرت عن توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، لتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، حيث بلغ إجمالي القروض التي تم توفيرها للمتعافين ما يقرب من مليونين و350 ألف جنيه حتى الآن.



وأضاف التقرير، أنه تم التوسع فى زيادة عدد المراكز العلاجية وتوفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان، وفقًا للمعايير الدولية، حيث بلغ عددها 23 مركزًا علاجيًا على مستوى الجمهورية، بعدما كان عددها 12 مركزًا علاجيًا فقط في عام 2014.



