-
الأحد 29 ديسمبر 2019 الموافق 03 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تعرف على جهود هيئة كبار العلماء فى 2019

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:02 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
طباعة
نجحت هيئة كبار العلماء خلال عام 2019 في مواصلة جهودها الملموسة في تجديد الخطاب الديني والحفاظ على الثوابت، ورغم اعتبارها أعلى مرجعية فقهية في الأزهر الشريف؛ إلا أنه لم يقتصر اهتمامها خلال العام على الجانب الديني والتوعوي فقط؛ بل أخذت على عاتقها القضايا المجتمعية والثقافية والتاريخية والعصرية، وكان ذلك واضحًا في القضايا التي عملت عليها خلال عام 2019، فكثفت ندوات التواصل مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة بالحجة والدليل، وكانت القضية الفلسطينية حاضرة في أولويات هيئة كبار العلماء.

ملتقى هيئة كبار العلماء
عقدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، خلال العام سلسلة ملتقيات فكرية بمدينة البعوث الإسلامية، تحت عنوان "ملتقى هيئة كبار العلماء"، ناقشت فيها قضايا مهمة أبرزها: (السنة النبوية بين نقد السند ونقد المتن: أحكام وضوابط وآثار)، و(الفكر المنحرف: أسبابه - منطلقاته – علاجه)، و(القضايا الفقهية المعاصرة بين العلم والدين)، و(بلسان عربي مبين.. اللغة العربية وأثرها في فهم النصوص الشرعية)، و(آيات من القرآن الكريم بين التناول السقيم والفهم المستقيم)، و(الهجرة النبوية.. أسرار وأحكام)، و(إقرأ وربك الأكرم.. عام دراسي جديد: بناء العقول وغرس القيم سبيل لرفعة الوطن).

كتب علمية لدعم القضية الفلسطينية ولمحاربة التطرف
شاركت الهيئة بـ(21) مؤلفًا بجناح الأزهر الشريف في معرض الكتاب 2019م، ركزت معظمها على نشر الفكر الوسطي، والعمل على تفنيد الفكر المتطرف، ودعم قضية القدس، وكان من بينها: "القدس بين الحق الإسلامي والمزاعم الصهيونية"، و"طرق وآفاق استثمار الأموال في الوطنين العربي والإسلامي"، و"في رياض القرآن"، و"مقاصد الشريعة الإسلامية"، و"الحضارة فريضة إسلامية"، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الكتب التي لم تلبث أن نفدت على الفور؛ نظرًا لأهميتها التاريخية، ولما تحتويه من قيمة علمية جليلة.

مشروع قانون "الأحوال الشخصية" وقانون" تنقية التراث بالتراث والقانون"
تصدرت القضايا الاجتماعية والعصرية اهتمامات وأولويات الهيئة خلال عام 2019، حيث ناقشت وأعدت على مدار أكثر سنة مشروع قانون "الأحوال الشخصية"، باعتباره من الموضوعات التي تستمد أحكامها من الشريعة الإسلامية؛ لوضع مقترح قانون متوازن أمام الجهات المعنية لمناقشته، كما تم الرد على مقترح قانون "تنقية التراث بالتراث والقانون" والمحال من الجهات المختصة إلى الأزهر الشريف.

مسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم
قامت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بتنظيم مسابقة الأزهر الشريف العالمية لحفظ القرآن الكريم وتجويده بالقراءات العشر، ضمت المسابقة خمسة مستويات، ولم تقتصر على المصريين فحسب؛ بل شملت المصريين وغيرهم، وتم تكريم أصحاب المراكز الأولى.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

إحصائية صادمة: 24 حالة طلاق كل ساعة بين المصريين

منذ حوالي 8 ساعات

ما لا يعرفه أحد عن «ثومة».. آخر العازفين فى فرقة أم كلثوم يكشف «أسرار الست»

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي يغيب عن مباراة بلاتينيوم بسبب الإصابة

منذ حوالي 9 ساعات

خاص| الزمالك يتلقى عرضا رسميا لبيع فرجاني ساسي

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي على بلاتينوم بثنائية نظيفة

image description

مجلس مدينة سيوة يبدأ تمهيد الطرق الداخلية (صور)

image description

حياتك تهمنا.. "لا للانتحار" في ندوة تثقيفية بمسرح طنطا

image description

ضبط لودر ومعدات بناء وإشغالات طريق لـ4 مقاهٍ بمطروح

image description

حملات مكبرة لسحب مكبرات الصوت من الباعة الجائلين بالإسكندرية

الأكثر قراءة

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

مدحت العدل: النبي أعظم متمرد في التاريخ

أسرار إطلاق الإخوان «الوثيقة المشبوهة» برعاية «المقاول الأجير»

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

4 خطوات للتخلص من رائحة القدم الكريهة

الدهون تسرع نمو سرطان الثدي

4 أمراض فتاكة تضرب جيبوتي

حجم جسمك يكشف عن صحتك

الرئيس نيوز

خاص| بلغ وليك 10%.. طريقة جديدة لمواجهة التهرب الضريبي

بالأرقام.. تطور معدلات الطلاق بين المصريين خلال 10 سنوات

إدراج الخادمات تحت مظلة التأمينات.. ضوابط جديدة للاشتراكات ضد المرض والإصابات

إعلامي يطالب بفتح تحقيق ومعاقبة المتسبب في فشل جذب الاستثمارات

منوعات

أبرز تجهيزات الأمان السرية فى الطائرات

رجل يزرع شريحة فى يده لفتح وإغلاق سيارة تسلا

صحفية شهيرة ضمن قتلى تحطم طائرة لويزيانا الأمريكية

انهيار جليدى يقتل أم وطفلتها فى جبال الألب الإيطالية

كشكول

بسبب "إنفلونزا الخنازير".. تأجيل امتحانات الابتدائية وتعطيل kg بمدرسة"نيو فيجن"

منصة "كشكول".. امتحانات"اللغة العربية" للسادس الابتدائي (رابط)

"للتعرف على مشاكلهم".. جلسات نفسية للطلاب والعاملين بجامعة الأزهر

"خريجي الأزهر" تندد بجرائم داعش الإرهابية ضد المسيحيين في نيجيريا

إسلام سياسي

"صوفية ليبيا" تعلن دعمها ومساندتها للجيش ضد الجماعات الإرهابية

5 شروط إخوانية للقبول بوثيقة المقاول الأجير المحرضة ضد مصر

كواليس وثيقة المقاول الإخواني الأجير المحرضة ضد مصر

بعد عودته من كازخستان....شيخ مشايخ الصوفية يعقد اجتماعه السنوى مع وكلاء الصوفية

مقالات الرأي
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
د.أحمد الخميسى
عام جديد مع الأمل
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
المزيد

الثقافة

5 شعراء فى آخر أمسيات بيت الشعر بالأقصر قبل نهاية ٢٠١٩

أغانى الطرب الأصيل والزمن الجميل على مسرح مركز الجيزة الثقافى

انطلاق المشروع التأهيلى المجانى لتنمية مواهب أصحاب الهمم (صور)

ختام مبهر لمهرجان التحطيب بالأقصر فى دورته العاشرة.. صور

صفحتنا ع الفيس بوك