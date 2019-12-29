تعرف على جهود هيئة كبار العلماء فى 2019

نجحت هيئة كبار العلماء خلال عام 2019 في مواصلة جهودها الملموسة في تجديد الخطاب الديني والحفاظ على الثوابت، ورغم اعتبارها أعلى مرجعية فقهية في الأزهر الشريف؛ إلا أنه لم يقتصر اهتمامها خلال العام على الجانب الديني والتوعوي فقط؛ بل أخذت على عاتقها القضايا المجتمعية والثقافية والتاريخية والعصرية، وكان ذلك واضحًا في القضايا التي عملت عليها خلال عام 2019، فكثفت ندوات التواصل مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة بالحجة والدليل، وكانت القضية الفلسطينية حاضرة في أولويات هيئة كبار العلماء.



ملتقى هيئة كبار العلماء

عقدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، خلال العام سلسلة ملتقيات فكرية بمدينة البعوث الإسلامية، تحت عنوان "ملتقى هيئة كبار العلماء"، ناقشت فيها قضايا مهمة أبرزها: (السنة النبوية بين نقد السند ونقد المتن: أحكام وضوابط وآثار)، و(الفكر المنحرف: أسبابه - منطلقاته – علاجه)، و(القضايا الفقهية المعاصرة بين العلم والدين)، و(بلسان عربي مبين.. اللغة العربية وأثرها في فهم النصوص الشرعية)، و(آيات من القرآن الكريم بين التناول السقيم والفهم المستقيم)، و(الهجرة النبوية.. أسرار وأحكام)، و(إقرأ وربك الأكرم.. عام دراسي جديد: بناء العقول وغرس القيم سبيل لرفعة الوطن).



كتب علمية لدعم القضية الفلسطينية ولمحاربة التطرف

شاركت الهيئة بـ(21) مؤلفًا بجناح الأزهر الشريف في معرض الكتاب 2019م، ركزت معظمها على نشر الفكر الوسطي، والعمل على تفنيد الفكر المتطرف، ودعم قضية القدس، وكان من بينها: "القدس بين الحق الإسلامي والمزاعم الصهيونية"، و"طرق وآفاق استثمار الأموال في الوطنين العربي والإسلامي"، و"في رياض القرآن"، و"مقاصد الشريعة الإسلامية"، و"الحضارة فريضة إسلامية"، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الكتب التي لم تلبث أن نفدت على الفور؛ نظرًا لأهميتها التاريخية، ولما تحتويه من قيمة علمية جليلة.



مشروع قانون "الأحوال الشخصية" وقانون" تنقية التراث بالتراث والقانون"

تصدرت القضايا الاجتماعية والعصرية اهتمامات وأولويات الهيئة خلال عام 2019، حيث ناقشت وأعدت على مدار أكثر سنة مشروع قانون "الأحوال الشخصية"، باعتباره من الموضوعات التي تستمد أحكامها من الشريعة الإسلامية؛ لوضع مقترح قانون متوازن أمام الجهات المعنية لمناقشته، كما تم الرد على مقترح قانون "تنقية التراث بالتراث والقانون" والمحال من الجهات المختصة إلى الأزهر الشريف.



مسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم

قامت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بتنظيم مسابقة الأزهر الشريف العالمية لحفظ القرآن الكريم وتجويده بالقراءات العشر، ضمت المسابقة خمسة مستويات، ولم تقتصر على المصريين فحسب؛ بل شملت المصريين وغيرهم، وتم تكريم أصحاب المراكز الأولى.