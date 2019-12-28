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حوادث

تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:49 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم بالقضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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