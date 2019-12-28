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بعد اعتزالها.. بشرى توجه رسالة إلى لقاء سويدان

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:39 م
بشرى
بشرى
ياسمين عباس
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علقت الفنانة "بشرى" على قرار اعتزال الفنانة لقاء سويدان، قائلة: "ليه بس كده؟؟؟ أنا شاعرة بنفس شعورك بس الاستسلام لفترة عصيبة في تاريخ الفن والأوطان غلط، بلاش قرارات قاطعة لأن الظروف متغيرة ودوام الحال محال".

وأضافت بشرى: "مش ضروري إعلان الاعتزال، ممكن الامتناع لفترة لحين تحسن الأوضاع، أنتِ فنانة موهوبة منذ طفولتك، وياما مرينا بحاجات، المناخ فعلًا غير منصف وغير مبرر ومزعج لأصحاب المواهب الحقيقية، لكن لا أوافق على الاعتزال يكفي الامتناع عن المسايرة إلى حين".

وكانت الفنانة لقاء سويدان قد أعلنت اعتزالها الغناء والتمثيل، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغييرات اللي بتحصل حوالينا قررت ما افضلش متأرجحة ما بين مبادئي وما أؤمن به، وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي، ولكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة، مهنة أصبحت عبئًا نفسيًا وعصبيًا على الفنان الذي يحترم فنه وذاته".

واختتمت: "لذا قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائيًا من الآن، قرارًا لا رجعة فيه بإذن الله، ملحوظة أنا لا عندي اكتئاب ولا يأس وده مش قرار انفعالي، أنا سعيدة بقدرتي على اتخاذ القرار ده".

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