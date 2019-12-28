إحصائية صادمة: 24 حالة طلاق كل ساعة بين المصريين

قال اللواء مجدي عبدالمنعم أحمد، مدير الإدارة العامة للإحصاءات الحيوية، إن معدلات الطلاق بين المصريين سجلت ارتفاعات متتالية خلال السنوات الخمس الماضية، حتى وصلت إلى ذروتها بنهاية 2018، لتشمل أكثر من 211 ألف إشهادة طلاق خلال العام الماضى.



وأضاف، أن المعدلات رغم ارتفاعها ما زالت طبيعية وغير مقلقة، قياسًا إلى المعدلات العالمية والعربية، نظرًا لارتفاع عدد سكان الجمهورية إلى 100 مليون نسمة، منهم نحو 90 مليون نسمة فى سن الزواج.



ولفت مسئول الإحصاء، في تصريح لـ"الدستور"، إلى أن هناك 580 حالة طلاق يوميًا بمعدل 24 حالة طلاق لكل ساعة بين المصريين، تتركز بشكل أساسى بين الأسر في المحافظات الحضرية عنها فى ريف محافظات الصعيد والوجه البحري، موضحًا أن هناك العديد من الأسباب التى تقف وراء تلك المعدلات المرتفعة من حالات الطلاق، أبرزها التغييرات التي طرأت على الأسر المصرية مع ظهور قانون الإيجار الجديد، وما خلفه من أعباء مالية وعدم استقرار أسري، بالإضافة إلى ضعف الترابط العائلى وغياب دور العائلة فى حل الخلافات الزوجية واختفاء مفهوم كبير العائلة.



وأضاف، أن أعلى معدلات طلاق بين المصريين كانت بسبب الخلع والتعرض للعنف الجسدى والنفسى بين الأزواج، حيث سجلت محافظات الدقهلية والقاهرة والغربية أعلى حالات طلاق بسبب الضرب والاعتداء الجسدي، بينما تذيلت محافظات الصعيد قائمة المحافظات من حيث تلك الحالات.