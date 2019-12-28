التضامن: برامج تدريبية لرعاية الفتيات بمؤسسة العجوزة

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، ورشة تدريبية حول الرعاية الطبية المقدمة لمؤسسة فتيات العجوزة، بهدف تنمية مهاراتهن ومساعدة الفتيات المقيمات بالدار على الاهتمام بهن ورعايتهن صحيًا وبدنيًا.



وأكدت الوزارة في تصريحات، أن إجمالي عدد فرق التدخل السريع المركزي يتكون من 8 أفراد تم تدريبهم على أعلى مستوى لإجراء التدخلات المطلوبة ولديهم الخبرة والقدرة على التعامل في مجال مؤسسات الرعاية الاجتماعية ولدى بعض أعضاء الفريق حق الضبطية القضائية.



وأوضحت، أنه يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، في 14 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال والمشردين من كبار السن وتطوير 6 مؤسسات لرعاية الأطفال.