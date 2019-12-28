براتب 5000 جنيه.. فرص عمل بالمنشآت السياحية بالبحر الأحمر (صور)

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، عن توافر عدد من فرص العمل بعدد من المنشآت السياحية بالمحافظة، وذلك براتب يصل إلى ٥٠٠٠ جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة، فني تبريد وتكييف، فني معدات مطابخ، مراقب أمن، مضيفين، عمال شاطئ، عمال تجهيز وتحضير، منقذ أكوا، وطباخين.



وتشترط المنشآت في المتقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، ألا يقل مؤهله عن متوسط، أو دبلوم، وأن تتراوح أعمارهم من ١٩ سنة، إلى ٤٥ سنة، وأن تكون لديهم خبرة تتراوح بين٦ أشهر، و٥ سنوات، بحسب الوظيفة.



وتنشر "الدستور" منشورات توضح تفاصيل الحصول على تلك الوظائف.