«فاتورتك من حقك».. مبادرة من جهاز حماية المستهلك

أطلق جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة «فاتورتك من حقك وبتضمن حقك»..



إذ يلزم قانون حماية المستهلك التجار والبائعين والموردين بإصدار فاتورة للمستهلكين دون تحمل أي تكلفة إضافية على المستهلك، على أن تشمل الفاتورة البيانات الآتية:



1- اسم التاجر أو المورد أو الشركة وعنوانه.

2- رقم السجل التجاري.

3- رقم البطاقة الضريبية.

4- تاريخ الشراء.

5- سعر وطبيعة وكمية وخصائص السلعة.

6- ختم البائع وتوقيعه.

7- فترة الاستبدال والاسترجاع طبقًا لقانون حماية المستهلك الجديد.