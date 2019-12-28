أرقام مرعبة.. ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مقديشو إلى 100 قتيل

ارتفع عدد قتلى انفجار شاحنة في العاصمة الصومالية مقديشو، ليتجاوز مائة شخص وفقًا لما ذكرته شبكة "العربية.نت" الإخبارية في نبأ عاجل لها.



وشهدت العاصمة الصومالية، صباح اليوم السبت، حادث تفجير إرهابي وقع في مقاطعة "إكس كنترول" بمدينة مقديشو بواسطة شاحنة مفخخة، جنوب غرب العاصمة وأسفر عن عشرات القتلى والمصابين.



وفي وقت سابق، قال مدير خدمة الإسعاف في العاصمة الصومالية، عبدالقادر عبدالرحمن: "ارتفع عدد القتلى بتفجير شاحنة في مقديشو إلى 76 على الأقل، وأصيب أكثر من 50 شخصًا آخر".



وقال مسئولون إن شاحنة ملغومة انفجرت عند نقطة تفتيش أمنية مزدحمة في العاصمة الصومالية خلال ساعة الذروة الصباحية أمس السبت ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات، بينهم أطفال ونساء.