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الشرطة العراقية: تشكيل لجنة للتحقيق بحوادث استشهاد المتظاهرين

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:19 م
الشرطة العراقية
الشرطة العراقية
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أصدرت قيادة شرطة محافظة ذي قار العراقية، اليوم السبت، قرارا بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بحوادث استشهاد المتظاهرين والقبض على الجناة مهما كانت مناصبهم.

وقالت القيادة، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية: "إن قائد شرطة ذي قار العميد ريسان الإبراهيمي، التقى اليوم عوائل الشهداء، واستمع إلى طلباتهم التي تركزت حول ضرورة إلقاء القبض على المتورطين من المتهمين في حوادث التظاهرات التي أسفرت عن استشهاد عدد من الشهداء".

وقرر قائد شرطة ذي قار، حسب البيان، على الفور تشكيل قوة خاصة برئاسة معاون القائد ومتابعة شخصيا لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المتهمين في حوادث التظاهرات، كما قرر تشكيل لجنة تتابع قضايا التحقيق التي لم تنجز لاستكمالها من أجل إحقاق الحق.

ووعد العميد الإبراهيمي بالتنسيق مع رئيس استئناف محكمة ذي قار الاتحادية، والمتابعة الشخصية لحين إيداع المجرمين في السجون مهما كانت مناصبهم أو مراكزهم.

من جانبهم، اقترح عدد من عوائل الشهداء إنشاء نصب تذكاري، وطلبوا من قائد الشرطة التنسيق مع مدير البلدية لهذا الغرض، ووعد قائد الشرطة بالعمل على ذلك تخليدا لذكرى شهداء الحرية.

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