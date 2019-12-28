أردوغان ينتقم من معارضيه.. 864 طفلًا يعانون بسجون تركيا

أعدت مؤسسة "ماعت جروب" تقريرًا بالفيديو، يكشف عن جرائم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحكومته ضد الأطفال في تركيا، والتي أصبحت قضيتهم هاجسا لدى منظمات المجتمع المدني في دول العالم، وهو ما تسبب في خروج العديد من التظاهرات في العديد من المناطق والدول للتنديد بما يحدث من تنكيل وانتهاكات للأطفال في سجون تركيا.



وأضاف التقرير أن السجون التركية تضم أطفالًا دون سن السادسة، بلغ عددهم 864 طفلًا، من بينهم 149 رضيعًا، كما تضم السجون التركية من الانقلاب المزعوم آلاف السيدات وضعن حملهن في السجون، وهو ما تسبب في التنديدات العالمية من كبرى المنظمات لما يحدث للسيدات في السجون التركية.



ورصد التقرير وقائع للعديد من التعذيب والتنكيل الذي يحدث للأطفال بالسجون التركية، وهو ما جعل هناك غضبا كبيرا من المنظمات والمؤسسات الدولية ضد أردوغان وحكومته.