جامعة المنوفية تنظم يومًا علميًا لمنع الانتحار غدًا

يعقد قسم الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب جامعة المنوفية، غدًا الأحد، يومًا علميًا توعويًا تحت عنوان "يوم جامعة المنوفية لمنع الانتحار".



وذلك برعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد القاصد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود قورة، عميد الكلية، وبرئاسة الدكتورة رشا القبانى، رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية.



وأشارت رشا قباني، رئيس القسم، إلى أنه سيتم خلال عقد اليوم العلمي مناقشة 7 محاضرات علمية تستعرض وتناقش الأسباب النفسية والاجتماعية والتغيرات الكيميائية والبيولوجية بالمخ التي قد تؤدى إلى الانتحار، وكيفية وقاية الشباب والمراهقين من الإقدام على الانتحار، حيث شهدت كل دول العالم تزايدًا في أعداد حالات الانتحار وطبقًا لتقرير لمنظمة الصحة العالمية فإنه يوجد منتحر كل 40 ثانية بالعالم.