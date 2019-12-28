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مصر

فى 168 ساعة.. «العنانى» يعيد تشكيل الوظائف القيادية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:05 م
خالد العنانى
خالد العنانى
رامى حسين
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بدأ الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، مهامه بوزارة السياحة عقب ساعات من حلف اليمين بعد التعديل الوزاري بدمج الوزارتين فى واقعة لم تحدث بالحكومة منذ 55 عامًا، وقد اجتمع العنانى بقيادات السياحة للتعرف على الخطط السياحية، وأهم التحديات خلال الفترة المقبلة.

ومن أهم القرارات التي اتخذها العنانى بالسياحة خلال أول أسبوع من توليه حقيبة الوزاراتين، قراره بإعادة تشكيل لجنة الوظائف القيادية والإدارية والإشرافية بالسياحة برئاسته، وعضوية ستة أعضاء تم اختيارهم طبقًا لأحكام القانون من أعضاء الأمانة العامة بقطاع السياحة بالوزارة، وعدد من أساتذة الجامعة المتخصصين فى المجالات المختلفة من خارج الوزارة.

كما تضمن القرار تشكيل الأمانة الفنية للجنة، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.

وتتولى الأمانة الفنية تلقى طلبات المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية المعلن عنها، وإعداد كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة بهم لعرضها على اللجنة، بالإضافة إلى توفير كل البيانات والمعلومات لكل المتقدمين بالشكل الذي يسمح لهم بإعداد مقترحاتهم التطويرية للارتقاء بمستوى العمل.

كما أكد العنانى خلال اجتماعاته على حرص الوزارة على تمكين الشباب والعمل على تدريبهم ورفع قدراتهم المهنية لإكسابهم خبرات، وذلك لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة القادرة على تولى المناصب القيادية.

كما أكد على ضرورة توحيد جهود جميع القطاعات المختلفة بالوزارة، لإنجاح هذه المنظومة وخدمة العمل السياحي والأثري، لخروج المنتج بشكل يليق بحضارة مصر العريقة ومكانتها السياحية بين بلاد العالم فى إطار النهوض بمنظومة السياحة والآثار في مصر، التي تتميز بثراء منتجاتها السياحية المتنوعة، مثل السياحة الثقافية، والشاطئية والدينية وغيرها من الأنماط السياحية المهمة التي تجذب مختلف السائحين حول العالم لزيارة مصر.

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