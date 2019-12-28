علماء ورجال دين فى سجنى دمنهور

استقبل سجنا دمنهور رجال - نساء عددًا من العلماء ورجال الدين لعقد ندوات توعوية ودينية، بهدف زيادة الوعي الديني والأخلاقي لدى نزلاء السجنين، وتنمية الوازع الاجتماعي الذي يساعدهم في العودة مجددًا للمجتمع كأفراد صالحين.



يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الرعاية للنزلاء، لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم داخل محبسهم.