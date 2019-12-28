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أكبر صورة لتوت عنخ آمون مرسومة بالقهوة فى المتحف الكبير
السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:45 م
توت عنخ آمون
تصوير: ياسمين يحيى
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