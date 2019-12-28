بعد تعنت طليقته.. «الهجرة» تبحث ملابسات وفاة مصرى فى أستراليا

تلقت إدارة رعاية المصريين بالخارج التابعة لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، شكوى من السيدة "ن. ش" لتضررها من عدم تمكنها من استخراج شهادة وفاة لابنها، الذي وافته المنية فى أغسطس 2018 بأستراليا.



وأكدت الهجرة في بيان لها، اليوم السبت، أن السيدة أفادت بأن مطلقة نجلها تتعنت فى إرسال شهادة وفاته، وأنهم لا يعرفون ملابسات الوفاة.



وبدورهم، تواصل ممثلو وزارة الهجرة مع الجهات المعنية للوقوف على أسباب الوفاة، واستصدار نسخة من شهادة الوفاة للأم المكلومة، تخفيفًا عنها.



وقامت الوزارة بالتنسيق مع القنصلية العامة بمدينة سيدني للتواصل مع أرملة المتوفى، والتي أفادت بإصدار شهادة الوفاة المطلوبة وإرسالها.