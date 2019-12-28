السياحة في رأس السنة.. فنادق مصر كاملة العدد وإقبال عربي وأوروبي كثيف

2019 عام العودة السياحية لمصر، فقد عادت خلال العام كافة الأسواق التي غابت خلال الأعوام الماضية، كالسوق الإنجليزي، الفرنسي، الصربى، الأوزباكستاني، والسوق السويدي، وتشهد المنتجعات السياحية بكافة المحافظات زيادة في الإشغالات الفندقية خلال رأس السنة وأعياد الميلاد وهي الفترة الأعلى إشغالات بالفنادق، كما تعتبر الأعلى سعرًا عن أى فترة أخرى خلال العام والتي تبدأ من 27 ديسمبر حتى 9 يناير، والتي وصلت إلى نحو 50 % زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



ووصلت أعداد السائحين الذين زاروا مصر خلال 2018 نحو 11 مليون و346 ألف و389 سائحً، وتشير المصادر إلى ن 2019 حققت زيادة 30 % عن العام الماضي بالأعداد السياحية، كما تشير التوقعات إلى أن العام الجديد 2020 سيشهد زيادة في المعدلات السياحية الوافدة من كافة الأسواق الأوروبية، ليعوض السنوات العجاف التي أصابت السياحة في ظل تعطش السائحين للقدوم.



موسم الرياض لم يمنع السعوديين من القدوم إلى القاهرة



تشهد فنادق القاهرة ارتفاعًا في الإشغالات الفندقية خلال رأس السنة وأعياد الميلاد، بمتوسط 80 % بكافة فنادق القاهرة، فيشير محمد طايع عضو غرفة شركات السياحة والمتخصص بالسياحة العربية، إلى أن فنادق منطقة وسط البلد الخمسة نجوم المطلة على النيل ستصل بها نسب الإشغال الفندقي إلى نحو يقارب من 100%، موضحًا أنه يشغلها السوق الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات، تليهما الكويت، بالإضافة الى السوق الأمريكي، أما فنادق منطقة الهرم، فتبلغ نسبة الإشغال فيها 90 %، وذلك بالفنادق الكبرى ويشغلها السوق الأوروبي والأمريكي بشكل كبير، كما أن هناك حجوزات على فنادق مصر الجديدة.



300 دولار سعر الليلة بفنادق الخمس نجوم



وأضاف "طايع" أن سعر الليلة السياحة خلال رأس السنة، يصل بالفنادق الكبرى فئة الخمس نجوم إلى 200 دولار بفنادق الخمس نجوم العادية، و300 دولار بفنادق الخمس نجوم الفاخرة والتي لها علامة تجارية مميزة، كما تختلف سعر الغرفة على حسب موقعها سواء تطل على النيل أو على المدينة، كما تختلف الأسعار بالقرب من منطقة الأهرامات، أما أسعار الفنادق فئة الأربع نجوم فسعرها يتراوح ما بين 100 و150 دولار ليلة رأس السنة.



وأوضح محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية، أن هناك إقبال من مواطني الدول العربية لقضاء رأس السنة بالقاهرة، فالمملكة العربية السعودية قد شهدت زيادة في أعداد السائحين الوافدين منها خلال 2019 بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن شرم الشيخ كانت لها نصيب أيضًا من حركة السياحة السعودية، فهناك طائرات من جدة مباشرة إلى شرم الشيخ أسبوعيًا.



وأشار "ثروث" إلى أنه بالرغم من موسم الرياض والاحتفالات المقامة بالمملكة، إلا أنها لم تمنع المواطنيين السعوديين من القدوم وخاصة العائلات السعودية، لافتًا أن شريحة الشباب هي المائلة لمتابعة موسم الرياض ولكن سرعان ما ستعود مرة أخرى.



800 دولار سعر الليلة بالفنادق الكبرى بشرم الشيخ.



عادت مرة أخرى مدينة السلام إلى بريقها المعتاد كأفضل المنتجعات السياحية على مستوى العالم وقبلة السائحين، فعاد إليها السوق الإنجليزي الذي كان يمثل بنسبة 35% من أعداد السياحة الوافدة إلى شرم الشيخ.



وأشار رامى رزق الله رئيس لجنة التسويق السياحي بشرم الشيخ، إلى أن متوسط الإشغالات الفندقية بفنادق شرم الشيخ تصل خلال رأس السنة وأعياد الميلاد 70 % وتتخطى حاجز الـ90% بالفنادق الكبرى التي لها علامة تجارية معروفة.



وأضاف "رزق الله" في تصريحات لـ"الدستور"، أن الجنسيات المتواجدة فى هذا التوقيت من العام بكافة المقاصد السياحية هي الأعلى إنفاقًا من بين مستوى السائحين الذين يتوافدون طوال العام، موضحًا أن الجنسيات المتوافدة على منتجعات شرم الشيخ، الإنجليز والأوكران والإيطاليين والألمان، لكن بأعداد قليلة بالإضافة إلى السوق السعودي وبعض المصريين، كما أنه من المتوقع وصول أعداد قليلة من اللبنانين.



وأوضح "رزق الله" أن أسعار الفنادق مختلفة بكل فندق عن الأخر، وخاصة مع رأس السنة تقوم الفنادق الكبرى بعمل حفلة ليلة رأس السنة وتكون هذه الحفلة إجبارية على السائح، مشيرًا إلى أن سعر الليلة بالفنادق المعروفة عالميًا سيتراوح برأس السنة ما بين 250 إلى 600 دولار شاملة الحفلة.



80 % إشغالات البحر الأحمر برأس السنة



وأشار علاء عاقل رئيس غرفة المنشأت الفندقية بالبحر الأحمر، إلى أن متوسط الإشغالات الفندقية بالبحر الأحمر يصل من 70 إلى 80 % موضحًا أن الغردقة من الأعلى سعرًا بين كافة المقاصد السياحية الأخرى؛ لزيادة الإقبال عليها.



وأضاف "عاقل" فى تصريحات خاصة، أن الجنسيات المتواجدة بالبحر الأحمر تأتي في مقدمتهم الألمان والإنجليز، واستكندلفيا، وبعض الأسواق الأخرى كالنمسا وبولند ثم هولند ثم بيلاروسيا والتشيك والبلجيك، موضحًا أن الفنادق قد استعدت لاستقبال فترات أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتزينت جميع الفنادق بأشجار الكريسماس التي أضاءت صالات الاستقبال بالفنادق ويستعد كل فندق ياقامة الحفل الخاص بة لليلة راس السنة، لافتا ان متوسط سعر الحفلة بفنادق الخمس نجوم يصل الى 300 دولار للفرد.



وتتضمن حفلات الغردقة خلال رأس العام ما بين عروض للشو الروسى وبعض حفلات الفن الشرقى التى تشمل على بعض انواع الفلكور المصري، بالإضافة الى فلكور البحر الاحمر وهو فرق السمسمية التى ارتفع اسعار حجزها خاصة بعد زيادة الاقبال عليها.



مرسى علم كاملة العدد في رأس السنة



وأشار طارق شلبى رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، إلى أن الاشغالات الفندقية بفنادق مرسى علم خلال راس السنة واعياد الميلاد تتراوح ما بين 90 الى 100% موضحا ان متوسط سعر الليلة السياحية خلال راس السنة تصل ما بين الى 120 دولار الى 200 دولار للفرد بفنادق الخمس نجوم بخلاف سعر الحفلة التى يقيمها الفندق، وتنخفض الاسعار بفنادق ال3 نجوم.



وأوضح "شلبى" أن الحفلات بالفندق لها اسعار وخاصة أن كل فندق يحاول التميز خلال هذه الليلة بتقديم عروض فنية مختلفة وهناك من يتعاقد مع كبار المطربين سواء داخل مصر او خارجها لاحياء الحفل، بالإضافة إلى أن الاطعمة والمشروبات التى يقدمها الفندق فى هذة الليلة تكون على درجة كبيرة من الجودة والتكلفة للتناسب مع سعر الحفل وارضاء كافة الأذواق، لافتًا أن أسعار الحفلات تتراوح ما بين 250 و300 دولار لتصل متوسط الليلة خلال رأس السنة الى 700 دولار وبعد انتهاء الليلة تعود الأسعار مرة أخرى إلى سابقتها.



وأشار "شلبى" إلى أن مطار مرسى علم سيستقبل خلال رأس السنة رحلات من إنجلترا والمانيا وايطاليا وفرنسا وسويسرا والدنمارك، موضحًا ان هناك اقبال من كافة الجنسيات على مرسى علم، وخاصة ان زوار المدينة مرتبطين بها وبالنسبة لهم هى وجهتهم المفضلة.



100 دولار سعر الليلة بالأقصر في رأس السنة



وأشار محمد عثمان رئيس لجنه التسويق السياحى بالاقصر، إلى أن إشغالات الفنادق العائمة بين الاقصر واسوان، ستصل الى ما يقرب من 95 % خلال راس السنة اما الفنادق الثابتة، فستصل الى نحو 50%، موضحًا ان سعر الليلة السياحية يترواح ما بين 80 الى 100 دولار، وهذه الاسعار تؤكد العودة للسياحة للصعيد وخاصة أنه كان هناك تدنى فى اسعار البرامج السياحية التى كانت تباع بها الاقصر واسوان واصبحت حاليا الى حد ما تناسب التاريخ السياحى للاقصر واسوان.



وأوضح "عثمان" أن كافة الفنادق تعمل على التحضيرات والتجهيزات لاستقبال راس السنة واعداد الحفلات لزبائنها وخاصة انه يوم خاص يأتى السائحون لقضائه بالاقصر واسوان، فتقوم الفنادق الثابتة بتجهيزات احتفالات رأس السنة بداخلها، استعدادا لاستقبال الوافدين إليها من المصريين والأجانب للاستمتاع بجو عاصمة السياحة العالمية الدافئ شتاء.



وأوضح، أن اصحاب الفنادق استعانوا بفرق الفنون الشعبية والربابة والمزمار الشعبي لتقديم الرقصات التي تهتم بالفلكلور الشعبي؛ ومنها فرق التنورة، إلى جانب الفنون والأغاني التراثية، كما اهتمت بعض الفنادق بالتركيز على "الديسكوتيك والباند الغربي"، وتتسابق جميع فنادق الأقصر عروض مميزة لإحياء ليلة رأس السنة بما يتوافق مع نوعية السائح.



وأشار، إلى أن هناك توافد كبير لقضاء رأس السنة بالأقصر، فقد أطلقت شركة "توى إيطاليا"، التابعة لمجموعة "توى" العالمية، برامجها السياحية لمدينة الأقصر لشتاء 2019-2020، بدءا من ديسمبر الجارى، بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة، مع فتح خط طيران جديد من مطار بيرجامو بإيطاليا للأقصر، عبر شركة الطيران الإسبانية، بالاضافة الى رحلات مباشرة من المدن الاسبانية الى الاقصر أسبوعيًا، كما ينظم الطيران التركى 3 رحلات مباشرة من اوربا الى الاقصر بالاضافة الى الرحلات القادمة من اليابان والهند وفرنسا.



وأضاف "عثمان" أن العام الجديد سيكون عودة السياحة الثقافية الى مصر وعدم الاعتماد فقط على السياحة الشاطئية وخاصة ان منتج السياحة الثقافية لدينا وهو الاقوى والمنفرد على مستوى العالم وبافتتاح المتحف المصرى الكبير سيكون داعم كبير للسياحة الثقافية كما ان وجود الدكتور خالد العنانى وزيرا للسياحة والاثار وعلمة بالمشاكل التى تعانى منها الاثار المصرية فسيعمل على تطويرها لجعل مقصدا سياحيا ملائما للسائحين يتوفر بة كافة الخدمات السياحية التى يحتاجها السائح خلال زياراتة الى المقصد الأثري.



عروس الأبيض المتوسط مغلقة على السياحة الداخلية



وأوضح انطونيو غزال رئيس غرفة المنشات الفندقية بالإسكندرية ومرسى مطروح، أن الوضع بعروس الأبيض المتوسط مختلف عن الصعيد والبحر الاحمر التى يتجة انظار السائحين خلال الموسم الشتوى، فرأس السنة بالإسكندرية يكون مقتصر على اهالى المدينة والزائرين من القاهرة الذين ياتون اليها لقضاء من يومين الى 3 أيام يتخللهم ليلة رأس السنة.



وأشار "غزال" إلى أن الفنادق التى لديها شاطئ تقوم بتنظيم حفل خاص لروادها على الشاطىئ، بالإضافة الى الحفلات الاخرى التى يقيمها اصحاب المنشات السياحية المتواجدة على كورنيش الاسكندرية.