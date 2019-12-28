قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

أعلنت النيابة العامة، قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2019.



ويبدأ سحب الملفات للراغبين في التقدم من مقر دار القضاء العالي، بداية من الأربعاء 8 يناير 2020، ويستمر التقديم حتى الخميس 16 يناير.



وحددت النيابة العامة شروط التقدم للوظيفة، التي جاءت كالتالي:



- أن يكون التقدير العام جيد (65% كحد أدنى).



- يكون التقديم نظير مبلغ 500 جنيه قيمة الملف، و300 جنيه تكلفة أداء الامتحان التحريري الذي يتعين علي جميع المتقدمين اجتيازه كشرط لاستكمال باقي الإجراءات ويسدد المبلغ بخزينة مكتب التعيينات.



- ملف الوظيفة يُطلب من الموظف المختص بمكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي، والأوراق المطلوبة للتقدم للوظيفة هي:



1- شهادة التخرج المؤقتة.



2- بيان تقديرات.



3- شهادة ميلاد كمبيوتر.



4- صحيفة الحالة الجنائية للمرشح.



5- صحيفة الحالة الجنائية للوالد (في حال سفره، يقدم شهادة تحركات من الجوازات وتعهد بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية عقب وصوله للبلاد- وفي حال وفاته تقدم صورة من شهادة الوفاة).



6- إقرار بموقف التجنيد أو صورة شهادة الإعفاء.



7- صورة لبطاقة المرشح الشخصية + صورة لبطاقة الوالد.



8- صور سند الملكية أو بطاقة الحيازة الزراعية.



9- 4 صور للمتقدم بالبدلة.



10- شهادة معتمدة من جهة عمل الوالد موضحًا بها وظيفته الحالية وراتبه الشهري والمؤهل الدراسي المعين به والمؤهل الحالي إن وجد.



11- قيد عائلي لوالد المرشح وجد الأب وجد الأم + نسختان من كل قيد.



12- يتم ملء البيانات في الملف وترفق به الأوراق السابقة.



ويبدأ سحب الملفات للراغبين في التقدم من مقر دار القضاء العالي بداية من الأربعاء 8 يناير2020، ويستمر التقديم حتى الخميس 16 يناير.



ويبدأ تقديم الملفات بعد اسيتفائها 1 فبراير حتى الخميس 13 فبراير بدار القضاء العالي، وأتاحت النيابة للمتقدمين لتسجيل بياناتهم إلكترونيًا على موقع النيابة العامة.