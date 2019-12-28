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مصر

339 مليون جنيه للحماية من أخطار السيول فى 2019

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:31 م
السيول
السيول
وائل القمحاوى
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تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرًا حول ما تم إنجازه بقطاع التوسع الأفقي والمشروعات خلال 2019، حيث تم تنفيذ أعمال بقيمة 636.7 مليون جنيه من أعمال الحماية من مخاطر السيول، وإنشاء كباري وحماية جسور الترع وأعمال الطرق، وكذلك تأهيل المجاري المائية وأعمال تغطيات.

وقال المهندس شحتة عبدالفتاح إبراهيم، رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بوزارة الموارد المائية والري، إنه تم تنفيذ عدة مشروعات للحماية من أخطار السيول بقيمة 339.94 مليون جنيه، منها إنشاء سدين لحماية وادي دجلة بمنطقة طرة بزهراء المعادي من أخطار السيول بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى عملية حماية العصيات من أخطار السيول مركز بنى مزار بالمنيا.

وأوضح رئيس القطاع، اليوم السبت، أنه تم تنفيذ أعمال حماية وادي الجير من أخطار السيول بمركز البلينا بسوهاج، فضلًا عن عملية حماية وصلة النوايا بقرية الوادى شرق ترعة الصف بالجيزة، وعملية مصب مخر سيل وادي عمارة مركز طهطا بسوهاج، وعبادي في أسوان.

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