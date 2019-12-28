مادونا تثير الجدل بـ«الحجاب»

يبدو أن مادونا تستعد للاحتفال بالعام الجديد في المملكة المتحدة، بعد أن شوهدت وهى تتجه إلى لندن مع صديقها مالك ويليامز، وأولادها.



وظهرت نجمة البوب بحجاب أسود لدى وصولها إلى مطار جون كنيدى في نيويورك، وفقًا لما نشره موقع "ذا صن" البريطانى.



وكانت مادونا البالغة من العمر 61 عامًا، ترتدي معطفًا ضخمًا من الأستايل المنفوخ الأسود والجوارب، بحجاب رأس لفت الكثير من الأنظار إليها.



وأكملت مادونا مظهرها بحجاب أسود وأبيض ونظارة شمسية ملونة وردية اللون، مع ابتسامة بسيطة لمعجبيها.



تأتي رحلتها إلى لندن بعد أيام قليلة من إعلان DailyMail أن مادونا وزوجها السابق جاي ريتشي، متورطان في نزاع قانوني قبل أيام قليلة من عيد الميلاد.



وكانت مادونا وزوجها السابق قد احتجزا في السابق في معركة حضانة على ابنهما الأكبر روكو، 19 عامًا، حيث خاضا معركة حضانة طويلة ومريرة له في 2015.