فرص عمل فى السويس براتب يصل لـ3800 جنيه

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، عن توافر فرص عمل بشركة السويس للبوليستر بالمنطقة الصناعية بعتاقة، وذلك براتب يصل إلى ٣٨٠٠ جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة، ٥ عاملات فرز، على أن تكون المتقدمة لتلك الوظيفة حاصلة على دبلوم مناسب، وأن يتراوح عمرها من ٢٠ إلى ٣٠ سنة، ولا يشترط أن تكون لديها خبرة، وذلك براتب ٢٠٠٠ جنيه.



كما تحتاج الشركة، لفنى سباكة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على دبلوم صناعي، وأن يتراوح عمره من ٢٥ إلى ٣٥ سنة، وأن تكون لديه خبرة ٣ سنوات، وذلك براتب ٣٠٠٠ جنيه، وتحتاج الشركة أيضًا لفني كهرباء، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على دبلوم صناعي، وأن يتراوح عمره من ٣٠ إلى ٤٠ سنة، وأن تكون لديه خبرة ٥ سنوات، وذلك براتب ٣٥٠٠ جنيه.



كما تطلب الشركة، ميكانيكي كلارك، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على دبلوم صناعي، وأن يتراوح عمره من ٢٥ إلى ٤٥ سنة، وأن تكون لديه خبرة ٥ سنوات، وذلك براتب ٣٨٠٠ جنيه، وتحتاج أيضًا ٢ عامل إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على دبلوم مناسب، وأن يتراوح عمره من ٢٠ إلى ٣٠ سنة، ولا يشترط وجود خبرة، وذلك براتب ٢٠٠٠ جنيه.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة.