حريق هائل بمنزل في الغربية

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية، في السيطرة على حريق هائل اندلع بمنزل سكني مكون من 3 طوابق بشكل مفاجئ، وتم الدفع بسيارات مطافئ والتي نجحت في السيطرة على الموقف، وذلك في منطقة كفر عنان، بمركز زفتى.



كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بإبلاغ الأهالي بإندلاع حريق هائل حيث التهمت النيران منزل سكني ملك صبحي رسلان، بمنطقة كفر عنان شارع مسجد الزعفران، بدائرة المركز.



وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية لمكان الحادث وتم الدفع بـ3 سيارات مطافئ لإخماد نيران الحريق، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتقدير قيمة التلفيات والخسائر المادية.