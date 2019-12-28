86 مليون جنيه لإنشاء كباري على المجاري المائية

قال المهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم حاليًا استكمال خطة إنشاء كباري على الترع والمجاري المائية بقيمة 86 مليونا و676 ألف جنيه، منها إنشاء كوبري ملاحي على ترعة المحمودية أمام قرية دمسنا بمركز أبوحمص، وإنشاء كوبري على ترعة الإسماعيلية، إلى جانب عملية إنشاء كوبري مشاة علوي أعلى السكة الحديد وترعة الإبراهمية أمام مسجد الشيخ غنيم بالفشن ببني سويف، لتسهيل حركة مرور المواطنين بين جوانب الترع والمجاري المائية.



وأوضح رئيس القطاع، اليوم السبت، أنه يتم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد كوبري السنترال على بحر يوسف بالفيوم، وإنشاء كوبري سيارات علوى حمولة 70 طنا أعلى الترعة السوهاجية مرورًا بنفق منطقة الهويس 49 على ترعة نجع حمادي الغربية، لافتًا إلى تنفيذ القطاع أعمال تأهيل عدة ترع بقيمة 47 ألفًا و246 جنيهًا، تتضمن تأهيل ترعة الخوالد بأماكن متفرقة وترعة المنشأة بسوهاج.