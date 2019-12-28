الغردقة: المراكب السياحية تتحدى «البيئة».. وترفض الإقلاع من مراسيها

شهدت الموانئ السياحية بالغردقة، اليوم السبت، حالة من السكون للمراكب السياحية على الأرصفة، لأول مرة تشهدها المدينة السياحية، حيث توقفت اللنشات والمراكب السياحية عن الرحلات البحرية؛ اعتراضًا على قرار وزارة البيئة بفرض رسوم على زيارة المحميات.



وقرر أصحاب المراكب السياحية ومراكز الغوص، اليوم، إيقاف جميع الرحلات على المراكب السياحية إلى جزر محميات البحر الأحمر، اعتراضًا على قرار وزارة البيئة بفرض رسوم على زيارة محميات البحر الأحمر، ويستمر التوقف حتى غدٍ الأحد.



من جانبه، قال آدم أحمد، منظم رحلات بحرية بالغردقة، إنه لأول تتوقف الرحلات البحريةَ بشكل جماعي، بعد تضامن غرفة الغوص بالبحر الأحمر مع أصحاب المراكب ومراكز الغوص، بعد قرار وزارة البيئة رقم 204 لسنة 2019 بتحصيل رسوم زيارة للمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر.