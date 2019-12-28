«الشيخية» تقيم عزاء للفريق قايد صالح: كان مخلصًا للجزائر

أقامت الطريقة الشيخية، بولاية غرداية الجزائرية، حفل عزاء وتأبين للفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري المنتقل، حيث استقبلت الطريقة وفودًا من المعزين الذين جاءوا من كل حدب وصوب، حبًا ووفاء للقائد المجاهد الذي تصدى لكل المخططات الخارجية التي سعت للتفرقة بين الجزائريين ومحاولات تقسيم البلاد.



وكان في مقدمة مستقبلي المعزين، سيدي الشيخ عبدالقادر آل الشيخ، شيخ الطريقة الشيخية بالجزائر، وبرفقته عدد من كبار شيوخ وعلماء الطريقة الشيخية، حيث تمت قراءة الفاتحة على روح القائد الراحل، وكذلك قراءة آيات القرآن الكريم على روح الفقيد.



وقال حمزة آل سيد الشيخ، المتحدث باسم الطريقة الشيخية، إن الطريقة الشيخية، تثمن الدور الكبير الذي قدمه فقيد الأمة العربية والجزائرية الفريق أحمد قايد صالح، ولذلك عملت الطريقة الشيخية حفل تأبين وعزاء للبطل الراحل، خاصة أنه كان رجلا صادقا في محبته للجزائر، فكان كل طموحاته هو أن يرى الشعب الجزائري كله متوحدًا خلف رئيس وطني يجمع شمل الجميع.



وتابع"الشيخ": عندما تحقق ما كان يحلم به، أخذ المولى سبحانه أمانته، وكأن الله أخر هذا الموعد حتى يتجمع الجزائريون على قلب رجل واحد، فهذا الوطن هو وطن الجميع، ويجب على المعارضين أن يضعوا يدهم في أيدي إخوانهم الآخرين لبناء البلاد وجعلها في المقدمة وليست في المؤخرة، والوقوف مع الرئيس الوطنى عبدالمجيد تبون الذي يعتبر الممثل الوحيد للشعب الجزائري.