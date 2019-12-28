بعد أيام موسم الخير لتكسير القصب فى الصعيد

أيام قليلة تفصلنا عن موسم حصاد محصول قصب السكر بمراكز محافظة سوهاج المختلفة، لا سيما المراكز الجنوبية التي تقترب من مصنع سكر جرجا جنوب المحافظة، والتي يعتمد عليها مصنع سكر جرجا اعتمادًا كليًا، فالديكوفيل "قطار مصنع السكر" يتهيأ ليسافر وسط زراعات القصب التي ينتظرها من العام للعام ليعلن بدء موسم الحصاد.



تحديدا في 25 يناير من كل عام تبدأ رحلة المزارع في تكسير القصب ليرسله إلى معامل مصنع السكر لتحديد جودتها وتسعير الطن، فعلى مساحة 14 ألف فدان تبدأ محافظة سوهاج في تكسير القصب.

يقول محمود عبدالعزيز، أحد مزارعي مركز دار السلام بمحافظة سوهاج إن موسم حصاد القصب هو موسم الخير الذي ننتظره من العام للعام، حيث يتبعه موسم الزواج بعد جني أرباح موسم القصب، فنحن نعتني بزراعة القصب كعنايتنا بأولادنا، فهو محصول يعد من أهم محاصيل مصر القومية وهو موسم خير لجميع العاملين وأصحاب السيارات والجرارات، فهو موسم جلب المال.



وعلى الجانب الآخر يستعد مصنع سكر جرجا، وهو المصنع الأحدث في الشرق الأوسط وتم افتتاحه في 1986 لاستقبال موسم الحصاد، بعمل صيانة لجميع ماكيناته وتأهيل محطة القوى والمراجل البخارية وخطوط الديكوفيل التى تنقل المحصول بالسكة الحديد إلى داخل المصانع لينتج بطاقة يومية 7000 طن قصب ليكون الناتج 70٫000 ألف طن في العام.



الموسم الحالي يعد رقم 33 منذ إنشائه وينتج المصنع السكر والعسل الأسود أيضا.



قصب السكر بالمنيا



مزارعو القصب بالمنيا: ننتظر تعليمات شركة سكر أبوقرقاص



ينتظر مزارعو قصب السكر بمحافظة المنيا قرار شركة السكر والصناعات التكاملية بمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة لبدء موسم تكسير وجمع القصب من أراضيهم لتوريده للشركة، والتي تقوم بعصره واستخراج السكر وتصنيع مخلفات العصر على مدار شهر ونصف.



وأكد محسن شاكر الجبالي، أحد كبار مزارعي القصب بمركز ملوي بالمنيا أن موسم تكسير وجمع القصب من المنتظر أن يبدأ شهر يناير المقبل حيث ينتظر المزارعون المتعاقدون مع شركة السكر تعليمات الشركة بالتوريد مشيرًا إلى أن الشركة دائمًا ما تنتظر حتى فترة الصقيع ليتم بعدها تكسير وجمع وتوريد المحصول وذلك لأن نسبة ارتفاع تركيز السكر في القصب تزيد في ظل انخفاض درجة الحرارة كما أن الوزن يخف أيضا.



وأضاف الجبالي أنه عند بدء موسم التكسير وجمع القصب تبدأ عملية التكسير في الساعات الأولى من الصباح حيث يتم تكسير القصب وتقشيره والتخلص من الأطراف الخضراء التي يطلق عليها العامة "الزعزوعة" ثم يتم جمعه استعدادًا لنقله.



وأشار الجبالي إلي أن عملية النقل تتم عن طريق وسيلتين، الأولى بواسطة عربات السكة الحديدية والثانية عن طريق عربات النقل "اللوري" ويتحمل المزارع أو الفلاح عبء النقل باللوري بينما تسهم الشركة بمبلغ خمس جنيهات فقط عن كل سيارة موضحًا أن معظم الفلاحين تخلصوا مما يقرب من نصف محصولهم بعد أن دخل الفأر لمحصولهم بسبب أن صنف سي 9 الذي يزرعونه منذ ما يقرب من 50 عامًا أصبح سيئًا نتيجة عدم استنساخه والمعاملات الزراعية السيئة بجانب نقص البوتاسيوم، فقاموا ببيع محصولهم للعوادي وعصارات العسل الأسود ومحلات العصير نتيجة عدم الاطمئنان لشركة السكر التي تأخذ الطن بمبلغ 720 جنيها فقط وهو ما تسبب في انخفاض المساحة المنزرعة بالقصب بالمحافظة.



ويضيف طارق البهنساوي، مزارع بمركز أبوقرقاص أن موسم تكسير وجمع القصب وتوريده لشركة السكر يبدأ من أول يناير ويستمر حتى 25 مارس ويبدأ بعملية القلوحة ثم الرفع للجرارات لتوريده للشركة مشيرا إلى أن المزارعين يطالبون شركة السكر بالمساهمة في ثمن السولار، خاصة أن الجرار الذي كان يكلفهم في النقل 10 جنيهات أصبح الآن يكلفهم 40 جنيها، وهو ما يسبب لهم خسائر مالية كبيرة تضاف إلى أعباء الزراعة من حرث وتقاوي وري





المزارعون يطالبون برفع سعر طن القصب



اقترب موسم حصاد محصول قصب السكر، والذي من المقرر بدايته في شهر يناير المقبل، وذلك في مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة، فيما طالب المزارعون، بالاستجابة لمطالبهم المتكررة برفع سعر طن قصب السكر إلى 1000 جنيه، قبل موسم العصير.



وقال عمرو الهواري، مزارع، إن مطالبة المزارعين برفع سعر طن القصب، مطلب شرعي وضروري، خاصة بعد ارتفاع تكاليف الزراعة والحصاد.



وأشار محمود علي، مزارع، إلى أن الحكومة لم تقر أي زيادة الموسم الماضي، بعد أن أعلن الرئيس السيسي عن زيادة سعر طن القصب إلى 720 جنيها، الموسم قبل الماضي، لافتًا أن المزارعين يكدحون طول الموسم من أجل رعاية محصولهم والحصول على عائد مادي، مقابل زراعتهم للمحصول الاستراتيجي بقنا.



وأوضح علي السيد، مزارع، أن هناك ارتفاعا في أجر العمالة والشحن والنقل، فضلًا عن تكاليف الزراعة التي أصبحت مرتفعة للغاية، مع عدم زيادة سعر طن القصب، يُهدد ذلك الأراضي بالبوار.



وأوضح عبده السيد، مزارع، أن المزارعين أصبحوا مهددين بالسجن، بسبب عدم قدرتهم على سداد ديونهم، التي يحصلون عليها من البنك الزراعي، لتغطية تكاليف الزراعة موسميًا، بسبب عدم وجود عائد مادي لهم نظير زراعتهم القصب، بسبب الغلاء في تكاليف الزراعة، وثبات سعر طن القصب في شركات السكر، وأيضًا انخفاض سعر قنطار العسل الأسود.



وطلب مزارعو القصب، من الحكومة، النظر إلى مطالبهم هذا الموسم، حتى يتمكنوا من الحفاظ على زراعة القصب، الذي يُنتج منه السكر والعسل الأسود.