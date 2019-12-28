طبيبة تخلع زوجها: كتب اسمه على عيادتي

بملابس أنيقة تقف فتاة عشرينية أمام غرفة المداولة بمحكمة الأسرة بالزنانيري، تنتظر خروج الحاجب لينادي على دعواها رقم 8742 لسنة 2019 أحوال شخصية.



روت "سلمى" قصتها لـ"الدستور" فقالت: "استغل حبى الشديد له وطيبتى الزائدة وحصل على عيادتى التى جهزها لى والدى قبل وفاته ودفع إيجارها لمدة 5 سنوات".



وأضافت: "نشبت بيننا قصة حب أثناء دراستي بكلية طب الأسنان، وتقدم لخطبتى وهو ما زال طالبا بكلية طب بشري، ولم يعترض والدى عليه مطلقًا بل اعتبره مثل ابنه ولم يطلب منه أى شىء سوى أن يصوننى ويحافظ علىّ، وساعده والدى في كل شىء حتى الذهب الذي قدمه لى هدية في قراءة الفاتحة، واتفق معه على أن أى شىء سينقصه سيكمله والدي".



وتابعت: "بعد سنتين خطوبة لم أتذكر فيهما مرة واحدة أن أحضر لى هدية أو عزمنى مثل باقى أصدقائى، فكان يبرر دائمًا بحالته المادية السيئة، وبرغم أن والده حالته المادية جيدة جدًا إلا أنه رفض مساعدته في أى شىء، وتزوجنا وكانت كل مشكلته أن والدى جهز لى عيادة خاصة وهو لم يستطع فتح عيادة خاصة به، فطلب منى أن نقسم عيادتى بينى وبينه، لكنى رفضت لضيق المساحة، فاستغل أننى سافرت لزيارة جدتى في الإسكندرية، وباع كل الأجهزة في عيادتى واشترى بثمنها أجهزة خاصة بعيادته في علاج الأطفال، وفور عودتى ومفاجأتى بما فعله برر ذلك بأنه لا يصح أن يكون لزوجته عيادة وهو لا".



وواصلت الزوجة المكلومة: "نشبت بيننا مشاجرة كبيرة، وكان لا بد أن أتحمل حتى يسير المركب والحياة بيننا، وفور علم والدتى بما فعله غضبت واصطحبتنى لتحرير محضر ضده بقسم الشرطة، ولم أجد منه أى اعتذار أو تأنيب ضمير، ووضع لافتة بها اسمه على عيادتى وألقى بلافتتى في القمامة، وبعد خلافات كثيرة بيننا رفض إرجاع العيادة ورفض تطليقى فقررت اللجوء للمحكمة لخلعه".