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حوادث

أمن سوهاج يجفف منابع النزاع بين عائلتين فى دار السلام

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:18 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت مديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع قطاع الأمن العام في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة دار السلام في النزاع القائم بينهما، في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رءوس العائلات وأفراد العائلتين.

تم التوفيق والصلح بين الأطراف وأقروا جميعًا بالصلح النهائي، وأشاد الحاضرون بجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في إنهاء الخصومات الثأرية.

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