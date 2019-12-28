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مصر

فتح باب التقدم للعمل فى كنترولات الثانوية العامة.. الإثنين

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:15 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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تواصل وزارة التربية والتعليم، استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، التي ستنطلق في شهر يونيو المقبل.

وقررت الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة، فتح باب التقدم للراغبين فى العمل كرؤساء كنترولات ووكلاء يوم الإثنين المقبل، على أن يتم الغلق يوم 2 يناير المقبل.

ويطبع المتقدم استمارة عدم وجود موانع تحول دون ممارسته تلك الوظيفة، ثم يعتمدها من الإدارة والمديرية.

واشترطت الوزارة، التالي:

1- ألا يكون المترشح قد تم حرمانه من أعمال الامتحانات، طبقًا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري 113 لسنة 1992.

2- ألا يكون قد تمت إحالة المترشح للمحكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

3- ألا يكون لدى المرشح أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة باللجنة المرشح لها وحتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية.

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