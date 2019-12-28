حبس اللص المتسبب فى دهس شاب أسفل مترو غمرة

قررت النيابة العامة، اليوم السبت، حبس "اللص" المتسبب في مصرع شاب دهسًا تحت عجلات قطار المترو في محطة غمرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تفريغ الكاميرات التي سجلت الحادث بالكامل.



تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات، يفيد بمصرع شاب يدعى "مينا رضا" في بداية العقد الثاني من العمر، أسفل عجلات المترو عقب مطاردته لصًا خطف حقيبة من سيدة في المحطة، أثناء وقوفها أمام شباك التذاكر.



وتبين من التحريات والتحقيقات الأولية أن المتهم مسجل سرقات وأنه استولى على حقيبة ربة منزل، وعقب هروبه طارده الضحية محاولًا الإمساك به، فسقط الاثنان على قضبان المترو، وتمكن المتهم من إنقاذ نفسه، بينما اصطدم المترو بالشاب، مما أدى إلى مصرعه في الحال، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.