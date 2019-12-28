مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بسوهاج

لقي مسجل خطر مصرعه أثناء محاولة ضبطه، عقب مبادرته بفتح النيران على الشرطة من بندقية كانت بحوزته، في سوهاج.



وأثناء تفقد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة المراغة بمديرية أمن سوهاج، الحالة الأمنية بالظهير الصحراوى بدائرة المركز، شاهدت "مسجل شقى خطر سرقة مواشى"، وسبق اتهامه في 18 قضية متنوعة آخرها قضية "سلاح بدون ترخيص"، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالحبس سنة فى قضية "تبديد" ممسكًا بسلاح ناري.



وحال قيام القوة بضبطه أطلق أعيرة نارية تجاههم مما دعاهم إلى مبادلته إطلاق الأعيرة النارية، وأسفر ذلك عن مصرعه، وعثر بجواره على السلاح النارى المستخدم وهو عبارة عن بندقية آلية، و4 خزن بداخلها 54 طلقة نارية من ذات العيار.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.