تُجار "الكريسماس".. "الدستور" فى جولة مع باعة أشجار عيد الميلاد









































احتفالات عدة تبدأ في نهاية شهر ديسمبر من كل عام، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وبمجرد اقتراب ذلك الموعد سرعان ما نرى أشجار الكريسماس تزين الشوارع المصرية أمام المحلات التجارية، فهي ضمن طقوس هذا الموسم السنوي الشهير، كونها تحتوي على عدة رموز معبرة عن المعاني الحقيقية للميلاد.أشجار تحاوطها الزينة الملونة من جميع الاتجاهات، تشمل اللون الأحمر والأخضر، وبعض الرموز الأخرى، مثل النجمة والجرس والشموع والإكليل، فهي عادة موسمية يستعد فيها العديد من الأماكن المختلفة لاستقبال رأس السنة بتزيين شجرة الكريسماس.أجرت "الدستور" في هذا الملف عدة جولات داخل أكبر المحلات المتخصصة في بيع أشجار الكريسماس في مصر، كما تقابلنا مع بعض التجار الذين يتعاملون مباشرة مع مستوردي الأشجار، وتواصلنا أيضًا مع الموزعين الأساسيين على المحلات الصغيرة، لمعرفة مدى الإقبال على أسواق الجملة والقطاعي هذا الموسم، مقارنة مع الأعوام السابقة، واستعداداتهم لاستقبال رأس السنة والعام الميلادي الجديد.واتضح من خلال الجولة في 5 أماكن مختلفة لبيع أشجار الكريسماس، أن السوق المحلي يشهد ركود3غ حاد خلال هذه الفترة، وأن الاعتماد الكلي على استيراد الأشجار من الخارج جعل المهنة في مهب الريح، بسبب الأسعار المرتفعة للغاية نسبة للأسعار السابقة، واحتكار بعض التجار المستوردين لها، بجانب أنه لم يعد هناك مصانع مخصصة لأشجار الكريسماس."الدستور" داخل 5 أماكن مختلفة لبيع أشجار الكريسماسالبداية كانت في منطقة مصر الجديدة، حيث تقابلنا مع أحد تجار الجملة الكبار، الذين يوزعون مستلزمات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد على المحلات الصغيرة داخل محافظة الجيزة، والذي أكد خلال حديثه مع "الدستور"، أن هذا الموسم تحديدًا كان مختلفًا عن بقية المواسم السابقة، بسبب الإقبال الخفيف على شراء الأشجار، وعدم اعتماد محلات الهدايا على تخزين أكبر كمية منهم قبل بداية الموسم كما المعتاد.يقول التاجر أشرف، إنه يتعامل مع أحد المستوردين الذين يجلبون تلك الأشجار من الصين إلى مصر في كل موسم ميلادي، بل إن هذا الموسم لم تكن فيه عملية الاستيراد مشابهة لما هو قبله، فالمستورد كان على دراية كبيرة بما حل به السوق من ركود تام، ويؤكد التاجر أنه لم يوزع إلا كمية قليلة من البضائع على المحلات الصغيرة، فأصحاب المحلات لا يريدون المجازفة بشراء كمية معينة من الأشجار تكاد أن تخسر مع نهاية الموسم خلال الأيام القليلة القادمة.وعن نسبة البيع: "وردت أقل من دستة أشجار للمحلات الصغيرة هذا الموسم، فهذه هي المرة الأولى التي أبيع فيها بهذه الطريقة منذ سنوات عدة"، يشير "أشرف" إلى أنه لم يعتمد هذا العام على بيع أشجار الكريسماس فقط، بل أن العرائس أصبح عليها طلب أكثر من الأشجار، بسبب السعر الباهظ الذي تُباع به.وجهتنا التالية كانت أحد المحال الكبيرة في منطقة وسط البلد، وتقابلنا حينها مع التاجر أحمد ناصر، الذي بدأ حديثه موضحًا أن المحل في الأساس هو بيت هدايا، لكنه يختص ببيع مستلزمات عيد الميلاد في موسم رأس السنة الموافق شهر ديسمبر من كل عام، كنوع من أنواع التشجيع للزبائن حتى يتوجهوا لشراء لوازمهم من المحل، وفي محاولات منهم لجذب الزبائن: "بنشغل دي جي ونفرح الناس في الشارع بحيث إن يبقى في إقبال شوية على البضاعة".تابع: "البضائع المستوردة لم تعد كما كانت في السابق، فقد قل مقدار الشحنات التي تأتي من الصين كل عام، وأصبحت البضائع تتنقل بين أكثر من مورد؛ مما كان سببا أساسيا في رفع الأسعار لضعف الثمن في الجملة، حتى يضطر البائع لمضاعفة الثمن للزبائن حتى يعود له مكسب من البيع".محطتنا الثالثة كانت بالقرب من منطقة رمسيس، حيث تقابلنا هناك مع أحد أصحاب محلات الهدايا، الذي لم يختلف حديثه عن التجار السابقين من جانب ارتفاع أسعار الجملة بالنسبة لأشجار الكريسماس، والإقبال الضعيف عليها من جانب الزبائن، متجهين إلى شراء أشياء أخرى يحتفلون بها مثل الهدايا الصغيرة والألعاب الخاصة باحتفال رأس السنة.أوضح "حمادة"، أن المحل لا يبيع هذا الموسم الكمية المطلوبة من البضائع المتوفرة بداخله، فقد تتراكم تلك البضائع إلى الموسم القادم بسبب قلة الإقبال عليها، مؤكدًا أنه كان أحد التجار المستوردين لأشجار الكريسماس من قبل، لكنه لم يعد قادرًا على الاستيراد بسبب ارتفاع الأسعار، وتأخر الشحنات في الجمارك؛ مما يؤثر على ميزانية المحل وخسارته في الموسم.انتقلنا بعد ذلك إلى منطقة العتبة التي عرف عنها أنها من أكبر الأماكن في بيع جميع لوازم المواسم المختلفة، وكان أبرزهم مستلزمات الاحتفال بموسم رأس السنة، لكن الوضع لم يعد كما هو عليه، وهذا ما أكده التاجر عبد الله محمد، عن الأزمة التي يواجهها هذا الموسم من بيع أشجار الكريسماس التي لم يعد لها محبون."كنا بنبيع الشجرة بـ15 جنيهًا، ولما بنقول 20 محدش بيشتري"، يقول عبد الله، إنه كان يواجه أزمة البيع بتلك الأسعار القليلة فيما قبل، لكن مع ارتفاع الأسعار هذا العام لم يعد هناك راغبون في الحصول على الأشجار من الأساس، بالإضافة إلى انقراض التصنيع المصري في هذا المجال، مشيرًا إلى أن أزمة التصنيع تكمن في عدم توافر الخامات المستخدمة في تصنيع الأشجار.وعن البضائع المستوردة، قال: "كنا نستورد الأشجار في الوقت السابق، لكن هذه الأيام لم نعد قادرين على شراء البضائع المستوردة التي تضاعفت أسعارها ثلاث مرات، لكن في الوقت الحالي أصبحنا نبتاع كمية قليلة للغاية من الأشجار حتى لا نضطر لتخزينها إلى الموسم القادم، خوفًا من الركود الذي يشهده السوق المحلي حاليًا".لم يختلف رأي ماجد، أحد أصحاب المحلات الموجودة في شارع مصدق بمنطقة الدقي، عن بقية تجار أشجار الكريسماس، فهو أحد المتضررين هذا الموسم من ركود سوق الهدايا في رأس السنة: "المستوردون بيشتروا الشغل من الصين ببلاش، ويبيعوه هنا بأضعاف ثمنه، وإحنا بنضطر نبيعه للزبون بالغالي".واستكمل: "لم يعد لدينا مال كاف لاستيراد البضائع من الخارج، فقد كنا نعتاد دومًا على استيراد شحنات الموسم من الصين، حتى لجأنا إلى التجار المستوردين الذين يستغلون حاجتنا للبضائع، وقد اضطر بعض أصحاب التجار إلى تصفية محلاتهم مؤخرًا بسبب الأزمة المالية التي انتشرت في السوق المحلية".وعن التجهيز للموسم، قال: "نعمل على تجهيز المحل من البضائع قبل اقتراب موسم رأس السنة بشهرين على الأقل، فقد نخفي جميع الأشياء التي تباع في المحل، ونعمل على إظهار الجزء الخاص بالموسم فقط، حتى نجلب الزبائن إلى المحل من خلال النظرة الأولى إلى الأشجار المنتشرة أمام باب المحل من الخارج، والأضواء المعلقة عليها".وجهتنا الأخيرة كانت إحدى المحلات الموجودة على شارع فيصل الرئيسي الموازي لمنطقة "العشرين"، حيث التقينا بصاحب المحل عبدالوهاب، الذي أكد أن هناك نسبة معقولة من الزبائن ترددت على المحل خلال الأيام القليلة السابقة قبل انتهاء الموسم، لكنهم ينزعجون دومًا حول الأسعار المرتفعة للبضائع هذا العام، لكننا نحاول أن نوضح لهم باستمرار أن المشكلة ليست من طرفنا.يقول "عبدالوهاب"، إنه كان يعتمد على الأشجار التي تصنع داخل مصر، حتى اختفت المصانع التي كانت توردها للمحلات الصغيرة والتجار، وأصبح الاعتماد الكلي على تجار الجملة الذين يجلبون بضائعهم من خلال المستوردين القليلين في مصر، وهذا ما أدى إلى احتكار المجال، وارتفاع الأسعار بهذا الشكل المبالغ فيه.يختتم الشاب حديثه موجهًا رسالة إلى جميع تجار الهدايا في مصر: "حاولوا ترجعوا المهنة زي ما كانت، محلات كتير بتقفل ومبقاش فيه بضاعة علشان تتباع"، منوهًا إلى أنه لم يشتر سوى كمية معينة من الأشجار هذا الموسم، وقد اقترب على الانتهاء منها قبل نهايته، آملًا في أن يكون الموسم القادم أفضل من الحالي.واتساقًا مع ذلك، يوضح بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، أن حجم استيراد مستلزمات الكريسماس تراجع خلال العام الحالي مقارنةً بالعام الماضي، فيما شهدت أسعار زينة الكريسماس استقرارًا خلال العام الحالي، وإن حدث تخفيض في بعض المناطق فهو لا يتعدى 10%.وأضاف "صفا" أن عدم انخفاض أسعار الزينة والهدايا يرجع إلى أن أغلب الزينة الموجودة بالأسواق متبقية من العام الماضي، لذلك لم يلجأ كثير من التجار لتخفيض الأسعار هذا الموسم، ملفتًا إلى أن البضاعة الموجودة في السوق هذا العام، تم استيرادها العام الماضي، أي وقت ارتفاع الدولار، لذلك لن يلجأ التجار لتخفيض السعر.وذكر نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية، أن عدد مستوردي الزينة هذا العام أقل من العام الماضي؛ نظرًا لأن تكاليف الاستيراد ارتفعت، فقد تصل نسبة الضرائب والجمارك على السلع المستورد فى بعض الأحيان إلى 85%، فهذا أجبر عدد من المستوردين الخروج من المنافسة هذا الموسم.