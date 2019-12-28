"قناع القهوة" لتوت عنخ آمون يُدخل مصر موسوعة "جينيس" فيديو

عرض برنامج" صباحك مصرى"، المذاع على فضائية "إم بى سى مصر2"، مقطع فيديو عن احتفالية موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بالمتحف المصري الكبير، لتسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر في المتحف.



وتدخل مصر موسوعة "جينيس" لرسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون بأكواب القهوة، بالبهو الخارجي للمتحف أمام الهرم الزجاجي.



يحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، اللواء عاطف مفتاح المشرف على المتحف المصري الكبير، والطيب عباس مدير الشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير.



