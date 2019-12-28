ننشر الصورة الأولى لشهيد «مترو غمرة»

حصل الدستور على الصورة الأولى لشاب لقي مصرعه تحت عجلات مترو الأنفاق، عقب مطاردته لص سرقة حقيبة من سيدة في محطة مترو الأنفاق بغمرة، حيث دفع حياته ثمنًا لشهامته، بعد أن سقط ومعه اللص على قضبان المترو، في الوقت الذي كان فيه القطار يستعد لدخول المحطة، فسارع الأخير بالقفز إلى الرصيف، بينما لم يسعف مينا الحظ في التمكن من إنقاذ نفسه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة فورا تحت عجلات المترو.



وتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات بوفاة شاب يدعى مينا رضا في بداية العقد الثاني من العمر أسفل عجلات المترو، عقب مطاردته "لص حقائب" داخل محطة مترو غمرة.



وتبين من التحريات والتحقيقات الأولية أن المتهم مسجل سرقات، وأنه استولى على حقيبة ربة منزل، وعقب هروبه طارده الضحية محاولًا الإمساك به، فسقط الاثنان على قضبان المترو، وتمكن المتهم من إنقاذ نفسه، واصطدم المترو بالشاب مينا، ما أدى إلى مصرعه فى الحال، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات.