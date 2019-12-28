التصريح بدفن شاب دهسه المترو بمحطة غمرة

صرحت النيابة العامة بدفن شاب لقي مصرعه تحت عجلات مترو الأنفاق بمحطة غمرة، بعد أن طارد لصًا سرق حقيبة من سيدة في المحطة، لكنه دفع حياته ثمنًا لشهامته، بعد أن سقط ومعه اللص على قضبان المترو، في الوقت الذي كان القطار يستعد لدخول المحطة، فسارع الأخير بالقفز إلى الرصيف، بينما لم يسعف "مينا" الحظ في التمكن من إنقاذ نفسه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة تحت عجلات المترو، كما أمرت النيابة باستدعاء شهود العيان للاستماع لأقوالهم حول الواقعة.



وكان اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، تلقى إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات بوفاة شاب يدعى "مينا رضا" في بداية العقد الثاني من العمر، أسفل عجلات المترو، عقب مطاردته "لص حقائب" داخل محطة مترو غمرة.



وتبين من التحريات والتحقيقات الأولية، أن المتهم مسجل سرقات، وأنه استولى على حقيبة ربة منزل، وعقب هروبه طارده الضحية محاولًا الإمساك به، فسقط الاثنان على قضبان المترو، وتمكن المتهم من إنقاذ نفسه، واصطدم المترو بالشاب "مينا"، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.