ماليزيا تعين قنصلًا فخريًا فى رام الله وغزة

أعلنت ماليزيا، اليوم السبت، أنها ستعين قنصلًا "فخريًا " لها في رام الله وغزة، خلال العام المقبل" 2020"، وفتح سفارتها المعتمدة لدى فلسطين في الأردن، الذي تم الإعلان عنه مسبقا.



وأعرب وزير الخارجية الماليزي، سيف الدين عبد الله - في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الماليزية "برنامجا" اليوم - عن الأمل في أن يتم فتح سفارة لبلاده لدى (عمان) العام المقبل.



وأضاف أن ما ستفعله بلاده، أنه سيكون هناك مكتبان "سفارتان"، أحدهما للأردن، والآخر لفلسطين، وسيكون هناك سفيران، موضحا أنها المرة الأولى التي يكون فيها سفير خاص لماليزيا لدى فلسطين، حيث يتولى هذه المهمة الآن السفير الماليزي لدى مصر.



وأشار المسئول الماليزي- في تصريحاته- إلى أنه سيتم أيضًا تعيين قناصل "فخريين" لدى كل من: ليبيا، والعراق واليمن، خلال العام المقبل.