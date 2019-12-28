حاول الإمساك بـ«لص» فاستشهد.. مصرع شاب دهسه المترو بغمرة

واقعة مأساوية شهدتها محطة مترو غمرة عقب دهس شاب تحت عجل مترو الأنفاق، حيث إنه عقب سرقة حقيبة من يد سيدة في محطة مترو الأنفاق بغمرة، فقرر الشاب أن يطارد اللص لكنه دفع حياته ثمنا لشهامته، بعد أن سقط ومعه اللص على قضبان المترو، في الوقت الذي كان القطار يستعد لدخول المحطة، فسارع الأخير بالقفز إلى الرصيف، بينما لم يسعف الشاب الحظ في التمكن من إنقاذ نفسه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة فورا تحت عجلات المترو.



مينا رضا جرجس عزيز، خريج كلية السياحة والفنادق من جامعة حلوان، ينتمي لأسرة مكونة من الأب "رضا"، والأم "إيمان"، وشقيق أصغر يدعى "كيرلس"، سطر اسمه بأحرف من نور في سجل الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الشهامة والشجاعة، والدفاع عن الضعفاء، ولم يتردد للحظة في مطاردة اللص والركض خلفه حتى لحق به لكن الأخير تمسك بالحقيبة ولم يتركها وجذبه إلى أسفل الرصيف، حيث سقطا على قضبان المترو، ففقد "مينا" توازنه ولم يتمكن من النهوض والقفز مجددا فوق الرصيف.