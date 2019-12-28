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محافظات

انتظام أعمال الامتحانات فى جامعة أسيوط

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:39 م
جريدة الدستور
أسيوط- محمد أبو شادي:
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شدد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على ضرورة الالتزام بالضوابط التي أقرتها إدارة الجامعة في مختلف الكليات، والتي تتضمن وجود عمداء الكليات ووكلائها المختصين وأساتذة المادة الممتحنة داخل اللجان، والتأكد من تهيئة المناخ الملائم للطلاب الذي ييسر عليهم أداء امتحاناتهم بدقة وتركيز، مع أهمية المتابعة الدورية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول منذ بداية انطلاقها والاطمئنان على هدوء وانتظام اللجان.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، والذي رافقه فيها الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من الإداريين المختصين.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى اطمئنانه خلال جولته بعدد من اللجان، إلى انتظام سير الامتحانات، بما يعكس حرص الكليات على اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة التي تضمن حسن سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019- 2020، مؤكدًا أهمية استمرار تكاتف الجهود الهادفة إلى التيسير على الطلاب والعمل على توفير كل سبل الدعم والرعاية اللازمة لهم داخل اللجان، مع وجود أعداد كافية من الملاحظين داخل كل لجنة، وكذلك وجود الأطقم الطبية لإسعاف أى حالة مرضية طارئة بين الطلاب مع نقل أى حالة للمستشفى الجامعي في حال الحاجة إلى ذلك.

وأضاف أن الجولة أظهرت رضا الطلاب عن جودة إخراج ورقة الأسئلة ومراعاة الصالح العام في جداول الامتحانات المعلنة، وحرص أعضاء هيئة التدريس والمشرفين على اللجان على التعاون معهم من أجل الإجابة على استفساراتهم أو حل أى مشكلة طارئة تعترضهم خلال وجودهم باللجنة.

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