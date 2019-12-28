حصيلة جديدة: 90 قتيلا في انفجار الصومال

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة استهدفت، اليوم، نقطة تفتيش أمنية في العاصمة الصومالية "مقديشو"، إلى 90 قتيلا.



وكانت الشرطة الصومالية أعلنت، صباح اليوم، أن انفجارا وقع أمام نقطة تفتيش أمنية بالعاصمة مقديشو، مضيفة أنه استهدف مركزا لجمع الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية أثناء عودة الصوماليين إلى أعمالهم بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع.



ولم تعلن، حتى الآن، أي جهة مسئوليتها عن الهجوم، إلا أن حركة "الشباب" الصومالية الموالية لتنظيم "القاعدة" المتطرف عادة ما تشن هجمات إرهابية تستهدف مسئولين ومنشآت تابعة للحكومة الصومالية.



وتشهد الصومال خلال الفترة المقبلة تنظيم انتخابات برلمانية، وانتخابات رئاسية الشهر المقبل، لكن العلاقات بين الحكومة المركزية والولايات الاتحادية تشهد توترا في بعض الأحيان بسبب نزاعات على السلطة والموارد.