عاصى الحلانى فى شوارع باريس "صور"

شارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له أثناء وجوده في باريس.



وعلق عاصي الحلاني على الصورة، قائلا: "تفاءل وافرح وابتسم، تجد حياتك مليئة بالحب والسعادة والأمل"، ونالت إطلالته إعجاب الآلاف من متابعيه.



وكان الفنان عاصي الحلاني، قد شارك متابعيه بصورة له من داخل الطائرة، في طريقه لرحلته الخارجية لإحياء حفلات ليلة رأس السنة، ويستعد لإحياء حفل رأس السنة في مصر أوتيل كونكورد السلام القاهرة.



يذكر أن الفنان اللبناني عاصي الحلاني طرح مؤخرًا أغنية "الوطن" على طريقة الفيديو كليب، بالتزامن مع الثورة اللبنانية، من كلمات عمر الفرا، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، وماستر محمد المقهور.

